Vodafone corre in Borsa dopo la trimestrale: ricavi ed ebitda in aumento

I ricavi sono saliti del 3,9% a 9,4 miliardi. Fatturato boom nel Regno Unito dopo il completamento della fusione con Three. Vodafone conferma la guidance

Vodafone corre alla Borsa di Londra dopo la pubblicazione dei conti del primo semestre e la conferma della guidance per l’intero esercizio. A metà giornata le azioni guadagnano il 4,67% a 87,04 sterline.



La società ha inoltre annunciato l’avvio di un programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di euro con effetto immediato allo scopo di ridurre il capitale azionario.

La trimestrale di Vodafone

Nel primo trimestre dell’esercizio 2025-26, Vodafone ha registrato ricavi pari a 9,4 miliardi di euro, in aumento del 3,9%, con un ebitda after lease di 2,7 miliardi di euro, in crescita del 4,9% su base organica. Tuttavia, l’utile operativo è diminuito del 34,3% a 1 miliardo di euro, riflettendo un guadagno una tantum di 590 milioni di euro dalla vendita di Indus Towers nell’anno precedente.

I ricavi da servizi sono aumentati del 5,3% a 7,9 miliardi, con crescita organica in tutte le regioni tranne la Germania (-3,2% a 2,7 miliardi di euro). Nel Regno Unito, i ricavi totali sono saliti del 14,5% a 1,9 miliardi di euro, mentre i ricavi da servizi sono cresciuti del 15,2% a 1,6 miliardi di euro, a seguito del completamento della fusione con Three UK il 31 maggio. L’entità combinata, VodafoneThree, è ora il più grande operatore di rete mobile nel Regno Unito.

Nella regione Resto d’Europa (Portogallo, Irlanda, Grecia, Romania, Repubblica Ceca e Albania), i ricavi da servizi sono rimasti stabili a 1,2 miliardi di euro. Da segnalare i risultati conseguiti in Africa, dove i ricavi totali sono aumentati del 6,6% a 1,9 miliardi di euro, con ricavi organici da servizi in crescita del 13,8%, trainati dalla forte domanda in Sud Africa, Egitto e nei mercati internazionali di Vodacom.

Vodafone conferma la guidance

Il gruppo ha confermato la guidance per l’intero esercizio che include l’impatto della fusione tra Vodafone Uk e Three Uk, e che prevede un ebitda after lease tra 11,3 e 11,6 miliardi di euro e un free cash flow rettificato di 2,4-2,6 miliardi di euro.

“Abbiamo avuto un buon inizio d’anno con una forte crescita del fatturato e dell’ebitda after lease – ha commentato la ceo Margherita Della Valle – La Germania ha iniziato la sua traiettoria di miglioramento e i nostri mercati emergenti stanno registrando una forte crescita su larga scala. Nel Regno Unito, abbiamo completato la fusione con Three e ci stiamo muovendo rapidamente per combinare le nostre reti a vantaggio dei clienti. Oggi confermiamo la nostra guidance di crescita degli utili e del flusso di cassa per l’intero anno. Dopo due anni di trasformazioni e cambiamenti, Vodafone è ora ben posizionata per una crescita pluriennale sia in Europa che in Africa”.