Voli, stop al limite dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano. Da quando e in quali aeroporti

Con un via libera dell’Europa e della Conferenza europea dell’aviazione civile, dalle prossime settimane si potrà viaggiare con i liquidi nel bagaglio a mano senza più limiti di capienza. Quali saranno gli aeroporti coinvolti

L’Europa sarebbe vicino al via libera che potrebbe portare ad una rivoluzione, o meglio, un ritorno al passato, per quanto riguarda le regole di chi viaggia in aereo. Qualora si incassasse il sì, nel giro di qualche settimana, i passeggeri potrebbero inserire nel proprio bagaglio a mano, liquidi anche oltre i 100 ml, limite finora concesso durante i viaggi in aereo. La misura, attuabile grazie a scanner all’avanguardia posti negli aeroporti in grado di rilevare potenziali esplosivi, è ora al vaglio della Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) e sottoposta a ulteriori verifiche tecniche. Il limite dei 100 ml era stato imposto nel 2006, dopo la grande riorganizzazione dei controlli negli aeroporti post 11 settembre 2001.

Voli, stop al limite dei 100 ml: cosa cambia per i passeggeri

Con la nuova misura, i passeggeri potranno portare con sé bottiglie d’acqua, creme e ad altri liquidi senza più doversi preoccupare di quanti millilitri vi siano in un flacone. Il nuovo software degli scanner, come spiega il Corriere della Sera, riconoscerà potenziali esplosivi grazie ad immagini tridimensionali del bagaglio. Questo permetterà ai passeggeri di non dovere estrarre e riporre i liquidi nelle bustine di plastica che finora caratterizzavano il primo step ai controlli di sicurezza negli aeroporti.

Voli, la rivoluzione col nuovo algoritmo degli scanner

Come riporta il Corriere, si attende per la giornata di domani 25 luglio l’ok da parte dell’Ecac sul nuovo algoritmo degli scanner realizzati da Smiths Detection, Hi-Scan 6040 CTiX. Sebbene la novità potrebbe, come detto, rivoluzionare i viaggi di tanti passeggeri, è bene notare che non tutti per il momento potranno usufruire di questo cambiamento. Di fatto, solo gli aeroporti provvisti degli apparecchi in grado di rilevare gli esplosivi, potranno permettere ai viaggiatori di non tirare fuori i liquidi al momento dei controlli, e di essere liberi dal limite dei 100 ml. In Italia, gli aeroporti provvisti degli scanner adeguati sono Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino.