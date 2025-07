Leo Messi: un’opera d’arte digitale di Refik Anadol all’asta da Christie’s, il ricavato in benificenza

Christie’s presenta in anteprima pubblica “Living Memory: Messi – A Goal in Life”, un’installazione artistica immersiva di Refik Anadol, che verrà inaugurata come mostra pubblica gratuita da sabato 12 luglio 2025 a martedì 22 luglio 2025 presso il Christie’s Rockefeller Center (20 Rockefeller Plaza)

La mostra, inedita, invita i visitatori a entrare nella mente dell’icona mondiale Leo Messi e a rivivere il ricordo del suo gol preferito della sua decennale carriera: il famoso colpo di testa che ha suggellato la finale della UEFA Champions League del 2009. La presentazione di questa rivoluzionaria opera d’arte digitale arriva da Christie’s New York mentre il mondo inizia il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che sarà co-ospitata dagli Stati Uniti. L’opera d’arte verrà venduta in un’asta online Le offerte partono da martedì 8 luglio 2025 a martedì 22 luglio 2025. Il ricavato della vendita andrà a beneficio di diverse organizzazioni no-profit, tra cui la partnership globale dell’Inter Miami CF Foundation con l’UNICEF, che sostiene l’accesso a programmi di istruzione di qualità in cinque paesi dell’America Latina e dei Caraibi. L’opera stessa utilizza l’intelligenza artificiale basata sui dati per creare un’esperienza completamente immersiva: mappa fisicamente diciassette punti del corpo di Messi per ricostruirne la forma e l’espressione cinetica, quindi integra dati biometrici, tra cui voce, respiro e battito cardiaco, per creare un paesaggio sonoro. Il risultato è un “tempio della memoria” della durata di otto minuti che crea una connessione viscerale tra lo spettatore e Messi, un ricordo collettivo del suo ricordo dello storico colpo di testa. Living Memory: Messi – A Goal in Life è un progetto collaborativo reso possibile grazie agli sforzi congiunti di Leo Messi, Refik Anadol, Inter Miami Foundation e Ximena Caminos, Cultural Placemaker e curatrice del progetto. Orari della mostra al pubblico: Christie’s New York, 20 Rockefeller Plaza, New York Sabato 12 luglio 10:00 – 17:00

Domenica 13 luglio 13:00 – 17:00

Lunedì 14 luglio 10:00 – 17:00

Martedì 15 luglio 10:00 – 17:00

Mercoledì 16 luglio 10:00 – 17:00

Giovedì 17 luglio 10:00 – 17:00

Venerdì 18 luglio 10:00 – 17:00

Sabato 19 luglio 10:00 – 17:00

Domenica 20 luglio 13:00 – 17:00

Lunedì 21 luglio 10:00 – 17:00

Martedì 22 luglio 10:00 – 17:00 Nota bene: l’ingresso alla mostra è gratuito con un biglietto, che può essere ritirato all’ingresso di Christie’s fino a esaurimento.