London Museum: nel 2026 una nuova sede nello storico Smithfield General Market di Farrington

Tra i progetti di riqualificazione culturale più ambiziosi del decennio, il London Museum aprirà nel 2026 e si prevede che attirerà oltre due milioni di visitatori all’anno

Le unità, note come “Case” del museo, occupano una posizione unica attorno all’edificio di 150.000 piedi quadrati del General Market, un punto di riferimento architettonico progettato da Sir Horace Jones, la cui eredità include il Tower Bridge e il Leadenhall Market. Il General Market ospiterà le gallerie permanenti del London Museum che esplorano 10.000 anni di storia della città, oltre a ospitare un vivace programma di eventi durante tutto l’anno e mostre temporanee co-curate con i londinesi. Circondando il mercato, le Case beneficeranno di affacci su Farringdon Road, Charterhouse Street e West Smithfield. Ogni proprietà conserva il suo carattere e il suo design originali, con la possibilità di ospitare negozi e ristoranti indipendenti, nonché uffici per enti di beneficenza, imprese sociali o altre organizzazioni. Si affiancheranno all’offerta di ristorazione e vendita al dettaglio del museo, che include un bar, un ristorante e una caffetteria.

Facilità dei trasporti per raggiungere il nuovo museo

Il nuovo museo sarà raggiungibile in 45 minuti da un quarto della popolazione del Regno Unito, inclusi fino a 400.000 pendolari giornalieri diretti alla stazione di Farringdon. Situato nel cuore della storica City di Londra, il quartiere ospita importanti aziende globali come Amazon, Snapchat, TikTok, Deloitte e Goldman Sachs. È noto per i suoi numerosi ristoranti di tendenza, il leggendario nightclub Fabric e siti storici come il St Bart’s Hospital, risalente a 900 anni fa. Il Barbican Estate si trova proprio nelle vicinanze.

Il museo conferma Smithfield come una destinazione culturale imperdibile, contribuendo con un valore aggiunto lordo (VAL) stimato a 565 milioni di sterline a Londra e all’economia del Regno Unito attraverso la crescita economica e l’occupazione. Fa parte dei piani più ampi della City of London Corporation per rendere lo Square Mile un luogo in cui le persone desiderano vivere, lavorare, imparare ed esplorare, aumentando il flusso di visitatori al di fuori degli orari di apertura principali. Il London Museum racconta la storia in continua evoluzione di questa grande città e della sua gente, dal 450.000 a.C. ai giorni nostri. Gallerie, mostre, esposizioni e attività mirano a ispirare la passione per Londra e a trasmettere la sensazione di quella vivacità che rende la città un luogo così unico.

Dalla chiusura del 1976 ad oggi e il nuovo progetto

Un punto fermo sulla scena culturale londinese fin dalla sua apertura nel 1976, il London Museum trasloca. Ha chiuso i battenti presso la sua sede presso il London Wall in preparazione del trasferimento in una nuova sede a Smithfield. Progettato da Stanton Williams e Asif Khan, in collaborazione con lo studio di architettura Julian Harrap, il nuovo London Museum è uno dei più grandi progetti infrastrutturali culturali d’Europa e preserverà gli storici edifici dello Smithfield Market per le generazioni future. L’ex mercato generale vittoriano, sede delle gallerie permanenti del museo, in stato di abbandono, esporrà una quantità maggiore di pezzi della sua collezione di importanza internazionale alla sua apertura nel 2026. Invece, il Poultry Market, destinato a ospitare il centro di apprendimento di livello mondiale del museo, spazi espositivi temporanei e depositi delle collezioni, aprirà nel 2028.