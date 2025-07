Acea, il piano Palermo funziona: nel primo semestre 2025 più utili, più sostenibilità e guidance rivista al rialzo

La multiutility romana ha presentato i conti, che vedono l’utile netto migliorare di un terzo e gli investimenti crescere. Positive tutte le aree di business. L’Ad Palermo: “Innovazione e tecnologia sempre più integrate”

Sono positivi i risultati del primo semestre 2025 approvati dal cda di Acea. La multiutility ha registrato in sintesi un utile netto a 227 milioni, +32% rispetto allo stesso periodo del 2024; un Ebitda di 731 milioni, +12% rispetto al primo semestre dell’anno passato; e gli investimenti sono cresciuti del 18% a 668 milioni. I ricavi consolidati si sono attestati a 1,46 miliardi di euro (un anno fa erano 1,40 miliardi), influenzati dalla crescita tariffaria dei business Acqua Italia, Reti e Illuminazione Pubblica: i ricavi relativi alle aree regolate rappresentano circa l’88% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 5%. L’EBIT consolidato cresce del 26,8% a 377,6 milioni di euro rispetto al 2024, mentre ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti si riducono dell’1,0% a 353,8 milioni, influenzati dal consolidamento a patrimonio netto di Acquedotto del Fiora.

In questo scenario, il Acea è riuscita a rivedere la guidance per il 2025 al rialzo: l’EBITDA sale +6%/+8% rispetto al 2024 restated di 1.276 milioni di euro; il Net Debt pro-forma/EBITDA è rivisto a 3,4/3,5x; e gli investimenti ora sono ricalcolati a 1,6 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro al netto dei contributi pubblici). L’indebitamento finanziario netto aumenta invece di 457 milioni di euro, passando dai quasi 5 miliardi del 31 dicembre 2024 a 5,4 miliardi di Euro al 30 giugno di quest’anno. La variazione è influenzata principalmente dal livello degli investimenti realizzati, dalla distribuzione dei dividendi, dal pagamento delle imposte e degli oneri finanziari. Al 30 giugno 2025, il rapporto Net Debt pro-forma/EBITDA LTM è pari a 3,36x, rispetto a 3,23x del 31 dicembre 2024. Il debito è per l’89% a tasso fisso e ha una durata media di 4,3 anni.

I risultati delle diverse aree di business, nel dettaglio

ACQUA Italia – L’EBITDA al 30 giugno 2025 raggiunge 428,6 milioni, in aumento del 16,5% rispetto al primo semestre 2024, grazie alla crescita tariffaria, agli investimenti realizzati e ai premi per la qualità tecnica e contrattale riconosciuti alle società idriche del Gruppo Acea. Escludendo le variazioni di perimetro e gli eventi non ricorrenti – principalmente, nel 2024 l’applicazione retroattiva dell’aggiornamento tariffario relativo alla regolazione MTI-4 (+29 milioni) e il consolidamento a patrimonio netto di AdF (-29 milioni); nel 2025 premi qualità tecnica e contrattuale (-25 milioni) – la crescita organica è pari a circa il 9%.

RETI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA – L’EBITDA, pari a 225 milioni, aumenta dell’1,4% rispetto ai primi sei mesi del 2024 (221,8 milioni) per effetto principalmente degli investimenti realizzati e dell’impatto derivante dalla revisione del metodo di determinazione del deflatore, che hanno più che compensato la riduzione del WACC dal 6,0% al 5,6%. Al netto delle componenti non ricorrenti del primo semestre 2024, la crescita organica è pari a circa il 4%.

AMBIENTE – L’area chiude il primo semestre dell’anno con un EBITDA di 37,1 milioni, rispetto a 35,2 milioni al 30 giugno 2024 (+5,4%). La variazione è influenzata principalmente dai maggiori margini sul WTE, per effetto del fermo per revamping dell’impianto di Terni registrato nei primi cinque mesi del 2024.

PRODUZIONE – L’EBITDA è pari a 32,4 milioni, in forte aumento rispetto ai 16,7 milioni del 30 giugno 2024. La positiva variazione è guidata dai maggiori margini sull’energia prodotta influenzati sia dal rialzo dei prezzi sui mercati energetici (PUN +26 Euro/MWh rispetto ad un anno fa) sia dalle maggiori quantità (~+84 GWh).

Le considerazioni dell’Ad Fabrizio Palermo

“I risultati del semestre, solidi e in crescita, confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa che vede il Gruppo sempre più focalizzato sui business infrastrutturali regolati. Inoltre, le capacità gestionali e operative ci permettono di attuare il piano degli investimenti in tutti i nostri settori di business e raggiungere gli obiettivi di performance che ci siamo dati – ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea –. L’innovazione e le nuove tecnologie saranno sempre più integrate nelle attività quotidiane e nella realizzazione delle grandi opere in cui siamo impegnati”.