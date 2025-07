Banca Ifis, al via il sell-out su Illimity: dal 28 luglio l’acquisto delle azioni residue, ecco come funziona e a quale prezzo

L’operazione riguarda le 7,31 milioni di azioni residue, pari all’8,7% del capitale sociale di Illimity. Agli azionisti un corrispettivo in denaro di 4,0767 euro per azione

Procede a spron battuto l’iter che porterà all’integrazione di Illimity da parte di Banca Ifis. Dopo il successo dell’opas, chiusa con adesione pari al 92,5% del capitale, e l’annuncio delle dimissioni del cda della digital bank, la palla torna alla banca mestrina che ha annunciato l’avvio della fase di sell-out relativa all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Illimity Bank. L’operazione riguarda le 7,31 milioni di azioni residue, pari all‘8,7% del capitale sociale di Illimity.

Banca Ifis, dal 28 luglio al via il sell-out: ecco come funziona

Dal momento che l’opas di Banca Ifis su Illimity si è chiusa con adesioni superiori al 90% ma inferiori al 95%, Banca Ifis adempierà all’obbligo di acquisto delle rimanenti 7.313.486 azioni Illimity ancora in circolazione. Si tratta del sell-out, ovvero “il diritto di uscita assicurato dal Testo Unico della Finanza (Tuf) agli azionisti di minoranza”, che potranno dunque vendere le proprie azioni a un prezzo predefinito come forma di tutela, a fronte di un flottante non idoneo ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Nel caso dell’offerta Banca Ifis-Illimity, agli azionisti verrà riconosciuto, in alternativa al corrispettivo originario in azioni e contanti, un corrispettivo integrale in denaro pari a 4,0767 euro per azione. Il periodo per presentare le richieste di vendita sarà aperto il 28 luglio e terminerà il 29 agosto 2025, con pagamento previsto per il 5 settembre 2025.

Banca Ifis ha già costituito una garanzia di esatto adempimento dell’obbligo di acquisto, depositando circa 29,8 milioni di euro presso Banco Santander per il pagamento delle azioni residue.

Al termine della procedura ci sarà il delisting di Illimity Bank da Euronext Milan che partirà dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di pagamento per l’adempimento dell’obbligo di acquisto (dunque dall’8 settembre) , salvo che si verifichino i presupposti per l’esercizio del diritto di acquisto.

L’offerta Banca Ifis-Illimity

L’offerta di Banca Ifis era iniziata il 19 maggio e si era chiusa il 27 giugno con adesioni pari all’84,09%. A quel punto, l’istituto veneto ha deciso di alzare la posta, annunciando una riapertura dei termini di 5 giorni, dal 7 all’11 luglio, allo scopo di superare il 90% del capitale della challenger bank fondata da Corrado Passera. Detto, fatto. Alla conclusione dell’ops, Banca Ifis ha raggiunto il 92,5% del capitale di Illimity, soglia che ha fatto scattare il premio del 5%. La banca di Mestre ha corrisposto dunque 0,1775 euro per ogni azione conferita, sommati agli 1,414 euro pagati in denaro più 0,1 azioni di nuova emissione di Banca Ifis.

Il 21 luglio il cda di Illimity si è dimesso al fine di agevolare le nozze con la banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio. Le dimissioni saranno effettive dal rinnovo degli organi sociali che sarà deliberato dall’assemblea convocata il 25 settembre.