La memoria metabolica della ‘pancia’ e gli sforzi della prova costume

Un articolo comparso sulla rivista Nature apre nuovi scenari sulle reali possibilità di dimagramento di soggetti affetti da obesità. Da un gruppo di soggetti formati da cinque individui magri (di cui 2 maschi e tre femmine) con un normale Indice di Massa Corporea e cinque obesi (di cui due maschi e tre femmine), ma non affetti da diabete, sono state prelevate delle cellule dal tessuto sottocutaneo e dall’omento, prima e dopo due anni dopo un intervento di chirurgia bariatrica.

In questi campioni sono state effettuate delle analisi genetiche relativi non solo alle cellule adipose, ma anche delle cellule progenitrici di quelle adipose, le cellule del mesotelio, le cellule del sistema immunitario e quelle dell’endotelio. Le analisi sono state mirate per verificare se fossero intervenute modifiche al DNA prima e dopo l’intervento di chirurgia.

Le analisi hanno evidenziato una manifesta alterazione nel funzionamento di alcuni geni, prima e dopo l’intervento, significativamente diversi dai soggetti magri. Tali effetti sono schematizzati in figura.

Nature

La prima conclusione dello studio è che l’incremento di peso non produce cellule a diversa composizione, ma che apporta modifiche nella sequenza del DNA che il processo di dimagramento, anche se conseguente ad un intervento di chirurgia, non è in grado di ripristinare. Ciò conferma l’esistenza di una memoria metabolica responsabile del fenomeno detto yo-yo, in base al quale ingrassamento e perdita di peso non hanno mai lo stesso punto di partenza e di arrivo. Ciò pone seri interrogativi sull’efficacia degli sforzi connessi alla prova costume.