Goldman Sachs: utili e ricavi sopra le attese nel primo trimestre. Il Ceo Solomon: “Tempi di grande incertezza”

Goldman Sachs ha registrato utili netti in rialzo del 15% e ricavi in aumento del 6% nel primo trimestre. Agli azionisti restituiti 5,34 miliardi in tre mesi. Titolo in rialzo

Utili e ricavi in crescita per Goldman Sachs in un primo trimestre sopra le attese degli analisti, trainato dal boom dei ricavi generati dal trading nell’equity e al buon andamento delle attività nel reddito fisso, valute e materie prime, con l’area Global Banking & Markets che ha generato ricavi per 10,71 miliardi di dollari. Wall Street apprezza, con il titolo che guadagna il 3,74% a 440, 60 dollari per azione nel pre-market .

Il primo trimestre di Goldman Sachs

Nei tre mesi a marzo, il colosso newyorkese ha registrato utili netti per 4,738 miliardi di dollari, 14,12 dollari per azione, in rialzo del 15% rispetto ai 4,132 miliardi, 11,58 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno scorso. Aumentano anche i ricavi, saliti del 6% a 15,062 miliardi, il terzo valore trimestrale più alto di sempre. Il consensus degli analisti era per profitti per 12,28 dollari per azione con un giro d’affari di 14,71 miliardi.

Guardando ai valori patrimoniali, il ritorno sul capitale (Roe) si è attestato al 16,9%, mentre il Rote al 18%.

Boom di Asset & Wealth Management e Global Banking & Markets

A sostenere la performance del gruppo è stata anche la divisione di Asset & Wealth Management, che ha generato ricavi per 3,68 miliardi di dollari, con le masse gestite cresciute di 36 miliardi nel trimestre a un record di 3.170 miliardi. La divisione di Global Banking & Markets, che ha visto salire i ricavi del 10% su base annuale e del 26% rispetto ai tre mesi precedenti, ha visto salire il giro d’affari delle attività Ficc (fixed income, currency and commodities) del 2% a 4,4 miliardi e quelli dell’equity del 27% a 4,19 miliardi. I ricavi delle Platform Solutions sono scesi del 3% a 676 milioni. Gli accantonamenti per eventuali future perdite legate al credito sono state pari a 287 milioni nel primo trimestre, contro i 318 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso e i 351 milioni del quarto trimestre 2024.

Le spese operative sono cresciute del 5% su base annuale a 9,13 miliardi (+10% rispetto al quarto trimestre), con un tasso di efficienza del 60,6% (contro il 60,9% del primo trimestre 2024).

Dividendo di 3 dollari per azione

La società ricorda che l’11 aprile il Cda ha deciso di pagare un dividendo di 3 dollari per azione, da pagare il 27 giugno. Nei primi tre mesi dell’anno la società ha restituito agli azionisti 5,34 miliardi, di cui 4,36 miliardi tramite riacquisti di azioni proprie e 976 milioni di dividendi.

Il Ceo Solomon: “Ottimi risultati in tempi di grande incertezza”

“Gli ottimi risultati di questo trimestre hanno dimostrato che in tempi di grande incertezza i clienti si rivolgono a Goldman Sachs. Anche se iniziamo il secondo trimestre con un contesto operativo notevolmente diverso rispetto all’inizio dell’anno, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacita’ di continuare a sostenere i clienti”, ha detto il Ceo David Solomon, commentando i risultati