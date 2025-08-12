Fs, Rfi investe 773 milioni di euro per il segnalamento ferroviario

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) accelera sulla manutenzione e il rinnovo della rete con un maxi-piano da oltre 773 milioni di euro. L’intervento riguarda i sistemi di comando e controllo del segnalamento ferroviario, pilastro della sicurezza e della regolarità dei treni. La gara, appena aggiudicata, rientra in un Accordo Quadro della durata di tre anni, parte integrante della strategia Rfi per aumentare affidabilità e performance dell’infrastruttura.
38 lotti, Ertms e upgrade tecnologico
L’appalto, suddiviso in 38 lotti, garantirà interventi mirati su tutto il territorio italiano. L’obiettivo è ripristinare rapidamente impianti danneggiati e prevenire disservizi. Gli interventi scatteranno in caso di malfunzionamenti causati da guasti, eventi atmosferici estremi o atti vandalici.
Il programma si inserisce nel piano accelerato Ertms (European Rail Traffic Management System), il sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario adottato a livello europeo. Gli interventi riguarderanno anche il rinnovo tecnologico degli impianti di segnalamento, fondamentali per il distanziamento sicuro dei treni, e l’aggiornamento di apparati di comando, cabine e passaggi a livello.