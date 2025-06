Fs, Donnarumma: “Lavoriamo per lo sviluppo della rete senza interrompere il servizio”

Durante un’intervista al Festival “Il giorno de La Verità”, l’ad di Fs, Stefano Donnarumma, ha sottolineato che nel 2024 il gruppo ha investito ben 17,5 miliardi e mezzo di euro: “un livello mai così alto”

L’amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Antonio Donnarumma, ha rilanciato l’impegno della società nel potenziamento delle infrastrutture ferroviarie italiane, intervenendo al festival “Il giorno de La Verità” durante un’intervista con Maurizio Belpietro.

“Stiamo lavorando per cambiare la mobilità in Italia e per farlo nel 2024 abbiamo investito 17,5 miliardi di euro, un livello mai così alto”, ha dichiarato l’ad, sottolineando l’entità degli investimenti destinati allo sviluppo del trasporto su rotaia. Un piano che vede ogni giorno “1200 cantieri al giorno aperti, anche grazie al fatto che il gruppo Fs è il principale soggetto attuatore del Pnnr” ha puntualizzato Donnarumma.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha infatti assegnato a Ferrovie 25 miliardi di euro, destinati a opere strategiche di ammodernamento. Come spiegato dall’ad, “alcune opere saranno completate entro l’estate 2026, altre termineranno successivamente”, segnando un percorso di sviluppo costante e programmato.

La strategia di Fs

Un punto cruciale evidenziato da Donnarumma riguarda la gestione dei cantieri in modo da garantire la continuità del servizio ferroviario: “A differenza di altri – ha evidenziato – noi abbiamo deciso di non fermare i nostri treni, lavorando prevalentemente durante le 4 ore notturne, aprendo e chiudendo ogni giorno i cantieri per non privare i viaggiatori della possibilità di muoversi”.

Non solo Italia: il gruppo FS punta anche all’internazionalizzazione. Donnarumma ha sottolineato come la società sia “a livello mondiale considerate tra le migliori aziende ferroviarie”, con un’espansione in Paesi come Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Grecia e Romania. Inoltre, Fs è attivamente coinvolta nella costruzione della metropolitana di Riyad. Dei “16-17 miliardi di fatturato totale, 3 sono prodotti all’estero dove lavorano 12 mila nostri colleghi”.

Infine, il numero uno di Fs ha condiviso una visione ambiziosa per il futuro: “spero entro 3-4 anni di essere pronti con i nostri treni a operare sotto il canale della Manica tra Parigi e Londra”.