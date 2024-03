Formaggi: a Cremona dal 12 al 14 aprile un viaggio del gusto attraverso i migliori prodotti caseari italiani

Protagonisti e testimoni del Made in Italy: dai formaggi d’alpeggio ai tradizionali storici siciliani. Percorsi gustativi, abbinamenti con composte, mostarde, salse agrodolci e show-cooking con chef stellati. Nella classifica ATLAS sui primi dieci formaggi i primi otto sono italiani. E per varietà l’Italia batte ampiamente la Francia

Dal Tirolo alla Puglia, passando per i territori lombardi, le montagne piemontesi e la tradizione sarda: i migliori formaggi italiani di alta qualità saranno presenti a Cremona dal 12 al 14 aprile per “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” l’evento, dedicato al meglio dei prodotti caseari di tutta Italia, che offre ai visitatori un viaggio lungo tutta la penisola all’insegna dell’eccellenza del Made in Italy.

Secondo i dati di TasteAtlas, autorevole atlante online del cibo, il nostro Paese supera la Francia nella varietà di formaggi: ben 487, quasi il doppio di quelli d’oltralpe. Non solo: secondo la stessa rivista, in testa alla sua classifica 2023 sui primi dieci formaggi i primi otto sono italiani.

Nella classifica ATLAS sui primi dieci formaggi i primi otto sono italiani. E per varietà l’Italia batte ampiamente la Francia

L’intento del Festival è proprio quello di raccogliere la più ampia selezione possibile di formaggi italiani rappresentativi di disparati luoghi di provenienza, raccontandone storia e tradizioni. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare i “padroni di casa” Grana Padano e Provolone Valpadana DOP nelle loro diverse, sorprendenti sfumature; oppure, sempre restando nel territorio lombardo, il Gorgonzola e il Salva cremasco DOP (quest’ultimo consumato in Lombardia fin dal 1600), o i formaggi con latte di bufala prodotti anche in nord Italia, fino a quelli più ricercati come i prodotti tipici di Amatrice (provola, pecorino, caprini, caciocavallo, formaggi al tartufo, rum e tabacco).

Un viaggio nel gusto attraverso la penisola dai formaggi d’alpeggio ai tradizionali storici siciliani

Toscana e Sardegna, regioni particolarmente vocate alla realizzazione di prodotti caseari derivanti da latte di pecora e di capra, saranno interpretate a tavola da una scelta selezionata di latticini tipici. I formaggi di alpeggio condurranno i degustatori ad alta quota, dove gli animali pascolano su prati incontaminati che conferiscono a prodotti come Asiago (Veneto), Montasio (Friuli), Bitto e Casera (Sondrio e Val Brembana) – solo per citarne alcuni – tipici sentori di vegetali fermentati o leggermente fruttati e dal sapore amaro. La piccola Regione della Val D’Aosta darà mostra di sé dimostrando come sia ricca di produzioni differenziate: oltre alla Fontina DOP e al Vallee d’Aoste Fromadzo DOP non si può non citare la Toma di Gressoney o il Reblec de crama. Il Piemonte farà mostra di sé rappresentato da prelibatezze come Castelmagno, Raschera, Murazzano. Il sud darà il suo contributo con i siciliani come il Ragusano DOP, l’antico Canestrato, la Provola dei Nebrodi DOP. Immancabili il Caciocavallo Silano DOP e le ormai internazionali e utilizzatissime in tutte le ricette in giro per il mondo Burrata di Andria IGP e Mozzarella di Bufala campana DOP.

Percorsi gustativi, abbinamenti con composte, mostarde, salse agrodolci e show-cooking con chef stellati

A interpretare i territori d’Italia a tavola non ci saranno solo i formaggi. L’edizione sarà arricchita da interessanti percorsi gustativi: gli stand proporranno prelibatezze abbinabili ai prodotti vaccini e ovini, mostarde, composte, salse agrodolci e accoppiate vincenti con birre artigianali che, per caratteristiche organolettiche, si sposano egregiamente con i formaggi.

Il viaggio nei sapori si arricchisce con una tappa che si ferma al Villaggio della Mostarda, allestito nel cuore della manifestazione in Piazza Roma, in cui i produttori artigianali faranno sfoggio delle loro migliori creazioni per sugellare l’unione sensoriale che lega da sempre in tavola la mostarda ai formaggi. Ogni formaggio sarà un viaggio sensoriale attraverso i paesaggi, le tradizioni, le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese.

Il ricco palinsesto di questa rinnovata edizione prevede show-cooking con chef stellati, sessioni di assaggio con vino e birra, una competizione tra cascine produttrici di formaggi selezionati per le loro particolarità che li rendono unici, musica itinerante e spettacoli che coinvolgeranno il pubblico. Informazioni su www.formaggiesorrisi.it