Fiat 600 Hybrid: la tradizione italiana incontra l’innovazione ibrida

La Nuova Fiat 600 Hybrid rientra nel segmento B da sempre punto di forza della casa di Torino. Pensata appositamente per il mercato italiano, la sua gamma comprende due allestimenti principali, “base” e “La Prima”, offrendo diverse opzioni di personalizzazione per soddisfare ogni esigenza. Prezzo a partire da 24.950 euro. Ecco tutte le caratteristiche

Presentata lo scorso weekend a Milano, presso il nuovo showroom Fiat del centro direzionale Stellantis & You, la nuova Fiat 600 Hybrid la “più Fiat che mai” per la sua semplicità e il suo family-feeling. La vettura, con una lunghezza di 4,17 metri, la Fiat 600 Hybrid risponde alle esigenze del segmento B da sempre punto di forza della casa di Torino dai tempi della 600 Originale o ancora della 127, della Punto e della Grande Punto.

“Oggi il mercato si evolve perché chi cerca un’auto nel segmento B non si accontenta solo di un’auto compatta. Vuole molto di più: più spazio, più tecnologia, un’esperienza più ricca” ha affermato Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia.

La versione Hybrid della Fiat 600 è stata progettata specificamente per il mercato italiano, dove solo il 3% delle vetture è elettrico. Questa scelta riflette l’impegno di Fiat verso la mobilità elettrica, pur rimanendo flessibili e accessibili alle esigenze individuali dei clienti. Secondo Galassi, la motorizzazione Hybrid rappresenta una soluzione intelligente e sempre più richiesta dai clienti italiani, consentendo loro di sperimentare la guida elettrica senza dover cambiare radicalmente il loro stile di guida. La Fiat 600 Hybrid celebra la tradizione e la creatività italiane, offrendo un’auto compatta, iconica, efficiente e accessibile.

Fiat 600 Hybrid: design e esterni

La Fiat 600 Hybrid si distingue per il suo design accattivante e tecnologicamente avanzato. Con una lunghezza di 4,17 metri e un’altezza di 1,53 metri, si posiziona tra una berlina tradizionale e un SUV compatto. Le linee esterne sono ispirate alla Fiat 500 elettrica, con luci anteriori su due livelli completamente a LED e luci posteriori a forma di “C”. Il design richiama la “Dolce Vita” italiana, con forme piene e decise. La vettura è dotata di cinque porte, offre un ampio spazio interno e un bagagliaio di 385 litri, ideale per chi vive in città.

Fiat 600 Hybrid: il motore

La Fiat 600 Hybrid è dotata di un sistema mild-hybrid avanzato. Il motore termico è un 1.2 litri a tre cilindri in grado di erogare fino a 100 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. Questo sistema include un motore elettrico da 21 kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, garantendo una guida fluida e una notevole efficienza. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 10,5 secondi, con una coppia istantanea grazie all’unità elettrica.

Il sistema mild-hybrid consente alla Fiat 600 di operare in modalità completamente elettrica in determinate condizioni, migliorando l’efficienza del carburante e riducendo le emissioni.

Fiat 600 Hybrid: gli interni

Gli interni della Fiat 600 Hybrid seguono lo stile della 500 elettrica, con un design moderno e funzionale, simile alla Jeep Avenger. Il cruscotto è dominato da un display centrale touch da 10,25 pollici e una strumentazione digitale da 7 pollici. La disposizione dei comandi è semplice ed ergonomica, migliorando la sensazione di spazio. Il bagagliaio offre una capacità di 385 litri, superiore alla 600 elettrica e alla Fiat 500X e ai 360 litri della sua versione elettrica. Tra le tecnologie presenti, spiccano il sistema di infotainment avanzato, la guida autonoma di livello 2, il monitoraggio dell’angolo cieco e una serie di sensori per una visione a 360°. Oltre alle funzionalità legate alla guida assistita, offre anche comfort aggiuntivo, come il sedile del guidatore con massaggio e l’apertura delle porte senza chiavi e il portellone automatico azionabile con un gesto del piede.

Inoltre, la Fiat 600 Hybrid è la prima auto compatta a offrire la cromoterapia, consentendo ai clienti di selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per l’ambiente radio. Con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 abbinamenti diversi, i clienti possono personalizzare l’ambiente cromatico dell’auto in modo senza precedenti.

Fiat 600 ibrida: il prezzo

La Fiat 600 Hybrid è disponibile a partire da 24.950 euro. La gamma comprende due allestimenti principali: la versione base e “La Prima”. La versione base offre cerchi da 16 pollici e sedili in tessuto riciclato, mentre “La Prima” include dotazioni aggiuntive come il cruise control adattivo, il blind spot detection e una telecamera posteriore. “La Prima” ha un prezzo di partenza di 30.950 euro. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di personalizzazione, tra cui due pacchetti aggiuntivi: il Pack Comfort e il Pack Stile.

Fiat offre anche un finanziamento per la 600 Hybrid, con un anticipo di 3.000 euro e una rata mensile di 99 euro per 3 anni, fino a un massimo di 30.000 km. Con l’arrivo degli incentivi statali, il prezzo di partenza della 600 Hybrid scenderebbe a 18.950 euro.

Fiat 600: Stellantis rimuove la bandiera italiana dalla portiera

Intanto Stellantis, senza una comunicazione ufficiale in merito, ha deciso di rimuovere la bandiera italiana dalla Fiat 600 (un adesivo tricolore sulla portiera) per evitare di incorrere in problemi simili a quelli riscontrati con l’Alfa Romeo Milano (ora Junior) o con le Fiat Topolino. Quest’ultime (ben 134 modelli) sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza all’arrivo in Italia a causa della presenza dell’adesivo tricolore, segno del Made in Italy, nonostante le vetture fossero prodotte in Marocco. Anche la Fiat 600 è prodotta all’estero ma in Polonia a Tychy. Fiat aveva introdotto richiami all’Italia su entrambi i modelli, ma il sequestro delle Fiat Topolino a Livorno ha messo in luce il rischio di segni mendaci. Stavolta quindi Stellantis ha giocato d’anticipo per non avere l’ennesimo scontro con il governo a causa della legge sull’Italian Sounding.