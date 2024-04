Alfa Romeo Milano cambia nome e diventa Alfa Romeo Junior: la svolta a sorpresa dopo le polemiche col governo

Il ceo di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha annunciato il cambio di nome del crossover italiano prodotto in Polonia dopo le preoccupazioni del ministro Urso: il nome “Milano” poteva far credere che fosse prodotto in Italia

Alfa Romeo Milano è pronto per uno dei suoi momenti più attesi, ma a pochi giorni dall’evento ufficiale, arriva un’inaspettata svolta: il cambio di nome. Durante una conferenza stampa straordinaria, Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo, ha lanciato la bomba: il crossover compatto italiano ora si chiama Alfa Romeo Junior.

La decisione di chiamarla “Milano” aveva infatti acceso polemiche e dibattiti, soprattutto dopo le dichiarazioni di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Secondo Urso, un’auto chiamata “Milano” non può essere prodotta in Polonia, un’idea che infrange le regole dell‘Italian Sounding, legato alla legge di bilancio 2022. La confusione potrebbe far pensare ai clienti che l’auto venga dall’Italia, portando alla necessità di un cambio di nome per evitare possibili guai legali con il Governo italiano.

La nuova Alfa Romeo Junior verrà prodotta a Tychy, dove Stellantis ha sede per Fiat 600 e Jeep Avenger. Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha spiegato che la scelta della Polonia ridurrà i costi di produzione, permettendo di offrire il suv ad un prezzo di circa 30 mila euro anziché 40 mila, aumentando così il suo potenziale di mercato.

Alfa Romeo Junior: un nome che è sinonimo di storia

Il nome “Junior” non è certo una novità per Alfa Romeo. Nel lontano 1966, il nome è stato introdotto con la Giulia GT 1300 Junior, un’auto iconica con motore 1.3 da 89 CV pensata per i giovani.

Da allora, il nome “Junior” è diventato sinonimo di versioni sportive e giovanili delle auto Alfa. Con modelli come la Alfasud e la 145, ha portato un tocco di vivacità alla gamma. Nel 2014, la MiTo ha riproposto il nome “Junior” su una versione sportiva con motore 1.4 da 78 CV.

Curiosamente, la stessa MiTo avrebbe dovuto chiamarsi Alfa Romeo Junior sin dal primo giorno, ma il nome è stato cambiato poco prima del lancio ufficiale. Il concorso “Alfa Naming” scelse inizialmente “Furiosa”, prima di arrivare al nome definitivo MiTo nel 2008.

Con il cambio da Alfa Romeo Milano a Alfa Romeo Junior, resta da vedere come questa nuova identità influenzerà il lancio e l’accoglienza di questo B-SUV italiano.