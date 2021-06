Farmacia Alimentare: Niko Romito insegna come mangiare per curarsi

La farmacia gourmet propone piatti sani, indicati per le varie patologie firmati dallo chef tristellato Niko Romito e dalla sua Accademia. Un luogo dove il cibo si incontra con benessere, prevenzione e gusto. Tra le proposte il maritozzo sano e gustoso

Investire sulla salute delle persone in modo preventivo con una sana e deliziosa alimentazione, ma soprattutto che insegni l’importanza degli ingredienti e che sia accessibile a tutti. Questa è la mission del nuovo bistrot “Farmacia Alimentare”, inaugurato ad Aprilia, in provincia di Latina, che propone pietanze sane firmate Niko Romito, chef 3 stelle Michelin nel suo Reale a Castel di Sangro in Abruzzo. Si tratta di una vera e propria farmacia affiancata da un bistrot che vede nel cibo uno strumento a supporto della cura farmacologica, evidenziando il perfetto matrimonio tra benessere e gusto. Ciò non vuol dire che una dieta equilibrata possa sostituirla, ma che possa rafforzare il nostro organismo si.

Un menù “farmaceutico” che si ispira alla dieta mediterranea, realizzato dal visionario Niko Romito e un team di farmacisti guidato da Marco ed Elena Cecchini (CEO del progetto) e il nutrizionista Ferdinando A. Giannone. Ma cosa si intende per cibo salutare nella farmacia? Niente riso in bianco o verdure bollite, ma si potrà gustare una parmigiana di melanzane cotte al forno e senza lattosio, crema di parmigiano, il roast beef di vitello con un’emulsione di latte di mandorla, capperi e alici al posto della classica salsa tonnata. O il maritozzo fatto senza uova o parti grasse e farcito con creme al pistacchio o al cioccolato o con la panna montata (ottenuta con latte da fieno proveniente da vacche allevate nei pascoli sopra i 1000m slm, alimentate esclusivamente con erbe e foraggio), tutto a base d’acqua.

Dunque ricette della tradizione rivisitate bilanciando gli ingredienti per prevenire alcune patologie. Ad esempio, togliendo zuccheri o limitando il sale grazie all’utilizzo di spezie e aromi. Nel menù anche tante verdure di stagione, legumi e cereali, senza però escludere le proteine animali, cotte in modo sano per una migliore digeribilità. Inoltre, tutti i piatti sono accompagnati da una scheda che ne spiega le proprietà e pensati per l’asporto e il delivery.

Per quanto riguarda la selezione delle materie prime è frutto di una ricerca attenta alla qualità e genuinità. La carne rossa proviene da bovini di razza italiana allevati in Italia e viene cotta a bassa temperatura per non disperdere i succhi e poi appoggiata sulla padella con delle erbe aromatiche per intensificare il sapore e condita con il fondo bruno. Un secondo ideale per chi ha problemi di digestione gastrica. Mentre il pesce azzurro pescato è quello più ricco di grassi buoni come gli Omega3. Utilizzano una marinatura o una cottura a bassa temperatura per preservare tutto le virtù nutrizionali del pesce e aromi, erbe aromatiche e spezie mitigano l’odore forte del mare. Non può mancare nella “Farmacia Alimentare” il Parmigiano Reggiano, ovviamente senza lattosio, nutriente e facilmente digeribile. Utilizzano solo quello biologico con almeno 30 mesi di stagionatura.

E per l’aperitivo? Dalle 18.30 alle 22, si prosegue con una selezione di pizza e panini decisamente fuori dagli schemi, come la pizza rossa con maionese di mandorla, valeriana e gamberi rosa oppure la pizza bianca farcita con il roast beef di vitello con salsa alle alici.

Una proposta innovativa che potrebbe cambiare il concetto di nutrizione: piatti semplici, eleganti e leggeri, nei quali riscoprire il sapore originale delle materie prime. Niko Romito, da parte sua, valorizza da anni il binomio gusto-salute in cucina, attraverso molteplici progetti dedicati alla riforma della ristorazione collettiva e alla messa a punto di una linea di prodotti salutari e funzionali.