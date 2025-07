Dollaro e dazi, inflazione e crescita, Borse e bond: domani le Lancette dell’economia spiegheranno su FIRSTonline come stanno le cose

Borse e bond, dollaro e dazi, crescita e inflazione: sono le domande sul tappeto e sabato 12 luglio le Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi risponderanno ai principali interrogativi

Perché il dollaro scende? Le usuali forze che governano i movimenti valutari dovrebbero spingerlo all’insù: differenziali di tassi e di crescita e straordinarie performance borsistiche sono il miele che attira gli operosi capitali verso il biglietto verde, eppure scende. La sua debolezza è forse strutturale e in cosa si sostanzia? Gli ultimi ‘penultimatum’ sui dazi di Trump morderanno davvero? Finora gli aumenti tariffari non hanno prodotto i temuti sfracelli, eppure qualche ricaduta c’è stata. ll mercato del lavoro americano dà segni di cedimento? Come si comportano le altre grandi economie planetarie? E dentro l’Eurozona chi va meglio e chi va peggio? L’inflazione è davvero ormai rientrata all’ovile? Se sì, perché allora le curve dei rendimenti obbligazionari si vanno facendo più ripide? Quali segnali di allarme lampeggiano per i mercati azionari?

Queste e altre domande affrontano le Lancette dell’economia di luglio 2025. Le Lancette è una rubrica mensile di analisi della congiuntura, che tiene d’occhio quei mutamenti strutturali che incidono sulla performance di breve periodo, e che prende in esame crescita, occupazione, retribuzioni, profitti, consumi, commercio internazionale, inflazione nelle varie sfaccettature, tassi di interesse di varia lunghezza, politiche economiche, cambi, Borse, materie prime… Con enfasi e spazio calibrati su quel che appare agli autori più rilevante di mese in mese. La rubrica è curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, ormai da ben più di un terzo di secolo, e vanta numerosi tentativi di imitazione. Esce solo su FIRSTonline. Da domani l’edizione di luglio 2025.