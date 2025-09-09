Dhl Supply Chain, il nuovo Ceo per l’Europa visita i Carbon neutral campus italiani

Dhl Supply Chain ha nominato Rainer Haag nuovo Ceo per l’Europa. Insieme a Lombardo, Ceo per l’Italia, Haag ha visitato il Carbon neutral campus di Borgo San Giovanni

Dhl Supply Chain, leader mondiale nella logistica contrattuale, ha nominato il 16 agosto Rainer Haag nuovo Ceo Dhl Supply Chain Europe. Nel suo nuovo ruolo, Haag guiderà 16 mercati dell’Europa centrale, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita forte e costante, riportando direttamente a Hendrik Venter, in precedenza alla guida di Dhl Supply Chain Europe, Medio Oriente e Africa e ora nominato Ceo Dhl Supply Chain e membro del Management Board di Dhl Group.

Dhl Supply Chain: chi è il nuovo Ceo per l’Europa

“Accolgo con entusiasmo questa nuova responsabilità e continuerò a lavorare sulle solide fondamenta che abbiamo costruito insieme ai nostri Clienti nella Region. Le attività commerciali rappresentano la colonna portante che permette lo sviluppo di economie più resilienti in tutta Europa, e un elemento chiave della loro forza risiede nell’affidabilità e solidità delle supply chain, che oggi sono molto di più di semplici strutture logistiche: rappresentano elementi essenziali delle strategie corporate in diversi settori.”, ha dichiarato Haag.

Durante la sua prima visita ufficiale in Italia come nuovo Ceo di Dhl Supply Chain Europe, Haag ha sottolineato l’importanza strategica del nostro Paese all’interno del network europeo.

Dhl: la visita al Carbon neutral campus di Borgo San Giovanni

Insieme ad Antonio Lombardo, Ceo di Dhl Supply Chain Italy, e a parte del Management Team, Haag ha visitato il Carbon neutral campus di Borgo San Giovanni, nel cuore del distretto Milano Sud, per toccare con mano l’eccellenza operativa. Nel corso della visita, il nuovo Ceo Europa ha potuto osservare direttamente l’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo magazzino “Borgo 5” di 30 mila metri quadrati, che sarà completato entro la fine del 2025 e risponderà agli standard Platinum Leed, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.

Rainer Haag ha ribadito l’importanza strategica dell’Italia nella Regione dell’Europa Centrale: “L’Italia, per Dhl Supply Chain, rappresenta un mercato solido e in crescita grazie agli oltre 50 siti altamente specializzati ed una forte presenza in settori come il Life Sciences & Healthcare, Technology, Fmcg, Industrial, e-commerce e Retail, e alla gestione di reti di trasporto specializzate in tutti i principali canali di vendita. Sono rimasto colpito nel constatare in prima persona come l’Italia stia perseguendo attivamente soluzioni di Sostenibilità, Innovazione e Automazione pilastri chiave della Strategy 2030 del Gruppo Dhal e fattori essenziali per la crescita nel Paese, e non solo”.

Rainer Haag è entrato in Dhl Group nel 2010 come Director Operations in Spagna e da allora ha costruito una carriera di leadership di rilievo in diversi mercati e settori. Tra i suoi incarichi: Managing Director Life Sciences & Healthcare Germany, Managing Director Dhl Supply Chain Germany & Alps, e più recentemente Ceo per Germany & Alps, dove ha promosso una crescita significativa e il raggiungimento dell’eccellenza operativa. A Florstadt, vicino a Francoforte sul Meno, ha supervisionato lo sviluppo dell’Hub Life Sciences & Healthcare di Dhl, trasformandolo in un pilastro del network globale Health Logistics di Dhl.