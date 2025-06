De Meo lascia a sorpresa la guida di Renault: andrà al vertice di Kering nel mondo del lusso

Fulmine a ciel sereno in Renault: nel cda di ieri Luca De Meo ha annunciato le sue dimissioni dal gruppo automobilistico francese e comincerà una nuova avventura professionale nel mondo del lusso. Diventerà direttore generale di Kering

Una notizia a sorpresa scuote la Renault ma scuote anche l’automobile francese ed europea: Luca De Meo, 58 anni, manager di alto rango e già collaboratore di Sergio Marchionne in Fiat, lascia la Renault di cui da 5 anni era l’amministratore delegato e approda nel mondo del lusso. Diventerà direttore generale di Kering alla corte di Francois-Henri Pinault. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nel consiglio d’amministrazione di Renault di ieri e non depone a favore dell futuro dell’auto europea. Le dimissioni di De Meo da Renault sono dietro l’angolo e saranno effettive dal prossimo 15 luglio.

“Arriva un momento della vita – ha dichiarato De Meo, che ha ricevuto i calorosi ringraziamenti di tutta la Renault – in cui si sa che il lavoro è fatto. Nel Gruppo Renault abbiamo affrontato sfide immense in meno di cinque anni. Abbiamo raggiunto ciò che molti ritenevano impossibile. Oggi i risultati parlano da soli: sono i migliori della nostra storia. Abbiamo un team forte e un’organizzazione agile. Abbiamo anche un piano strategico pronto per la prossima generazione di prodotti. Per questo ho deciso che è giunto il momento di passare il testimone. Guidare il Gruppo Renault è stato un privilegio”.