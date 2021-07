Cortina d’Ampezzo riscopre il cibo primordiale con gli chef stellati

Tre giorni immersi nella natura per un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta delle origini della cucina assecondando il ritmo della natura, imparando ad ascoltarla e a rispettarla. Pernottamenti in tende, cene attorno al fuoco, materie prime dolomitiche, escursioni alle sorgenti, ma soprattutto telefonini spenti

Dal 10 al 13 settembre, appassionati di enogastronomia, chef italiani e internazionali si daranno appuntamento a Cortina d’Ampezzo per celebrare il buon cibo, la terra e l’ambiente per un evento dedicato alle origini primordiali della cucina attraverso un percorso di riscoperta, dall’ingrediente al piatto. L’evento è stato ideato dallo chef Riccardo Gaspari e da Ludovica Rubbini, proprietari del ristorante stellato SanBrite di Cortina d’Ampezzo (BL) e ha preso corpo nel progetto Genesis powered by Fideuram private banker.

Acqua, aria, terra, fuoco: saranno i quattro elementi naturali a scandire il programma di attività. In primis il ristorante SanBrite, che rappresenta il fuoco, da cui tutto è partito. Poi Parmigiano Reggiano, i cui prodotti, dopo mesi di stagionatura in apposite camere con un elevato controllo dell’aria, saranno protagonisti di alcuni piatti creati dagli chef, insieme alle paste di Felicetti, cotte nell’acqua proveniente dalle fonti sorgive dei boschi circostanti. Ad accompagnare le portate, i vini della cantina Diotisalvi, che nascono proprio nella terra delle Dolomiti.

Durante i tre giorni, gli ospiti verranno invitati a spegnere i loro cellulari e a vivere esperienze emozionanti, in piena sintonia con il paesaggio alpino. Dallo yoga all’alba all’escursione in e-bike alle sorgenti, dalla performance dell’artista Stefano Ogliari Badessi (SOB) curata da Irene Baselli alla masterclass di Seedlip con Ben Branson e, ancora, dal workshop presso il caseificio Piccolo Brite al foraging con l’esperta Valeria Mosca, fino al momento clou: il pernottamento in tende riscaldate, con una cena attorno al fuoco firmata da Davide Di Fabio (Dalla Gioconda, Gabicce Mare), Franco Aliberti (Anima, Milano) e Riccardo Gaspari.

Per l’occasione, chef italiani e internazionali si alterneranno in una serie di appuntamenti a quattro e sei mani. Ad aprire le danze, la sera di venerdì 10 settembre ci saranno Valerio Serino (Tèrra, Copenhagen – DK) e Mikael Svensson (Kontrast, Oslo – N). Sabato a pranzo sarà la volta di Alessandro Gilmozzi (El Molin, Cavalese), seguito la sera da Jordan Bailey (Aimsir, County Kildare – IRL) che cucinerà con Riccardo Gaspari; mentre il pranzo immersi nella natura della domenica sarà a cura di Chita Perazzi, Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri (AlTatto, Milano). A dare il buongiorno lunedì mattina, dopo la notte in tenda, sarà la colazione firmata da Stefano Ferraro (Loste Cafè, Milano).

“Genesis – afferma Riccardo Gaspari – è un desiderio mio in quanto ho scelto questo lavoro perché da sempre ho toccato con mano le materie prime e di ognuna ne conosco sapori e segreti e soprattutto la fatica che compie la terra e compiono i produttori, in primis la mia famiglia, per permetterci di gustarne i sapori”. Genesis diventa quindi un omaggio al territorio, alle arti culinarie, ma anche e soprattutto un’occasione per rallentare e ritrovare il proprio “io”, e al tempo stesso assecondare il ritmo della natura, imparando ad ascoltarla e a rispettarla.

“Facendo nostri i valori di Fideuram, che da anni è impegnata nel promuovere e supportare progetti legati alla sostenibilità ambientale e territoriale, siamo felici di sostenere l’edizione zero di GENESIS realizzata da Riccardo e Ludovica del SanBrite”. “Siamo convinti di come l’integrazione nel modello di business Fideuram dei fattori ambientali, sociali e di governance – dichiarano Edoardo Bobba e Stefano Danieli, Private Banker di Fideuram – sia di fondamentale importanza nel favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile, contribuendo positivamente anche ai risultati finanziari dei portafogli dei propri clienti”.

SanBrite

Via Alverà

Cortina d’Ampezzo (BL)

info@sanbrite.it

+39 0436 863882