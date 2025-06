Saldi estivi 2025: quando iniziano e quanto durano gli sconti? Lombardia, Lazio e Campania dal 5 luglio: ecco tutte le date

I saldi estivi 2025 iniziano sabato 5 luglio in quasi tutta Italia, tranne che nelle province autonome di Trento e Bolzano. Durata e regole promozionali variano tra le regioni, con divieti specifici prima dell’inizio dei saldi

I saldi estivi 2025 iniziano sabato 5 luglio in quasi tutta Italia, offrendo sconti su abbigliamento, scarpe, accessori e articoli di fine stagione, sia nei negozi fisici che online. A fare eccezione saranno ancora una volta le province autonome di Trento e Bolzano che potranno decidere autonomamente le date dei saldi in base al mercato locale. A luglio, lo shopping si fa ancora più conveniente grazie al Prime Day di Amazon, che nel 2025 si estenderà per quattro giorni consecutivi, dall’8 all’11 luglio, con promozioni esclusive e sconti online.

Saldi estivi 2025: quando iniziano e quanto durano gli sconti?

La data di avvio è 5 luglio 2025 per la maggior parte delle regioni, ma durata e regolamenti sulle vendite promozionali possono variare a livello locale. In molte regioni i saldi dureranno 60 giorni, ma non mancano eccezioni, con alcune che terminano a fine agosto o addirittura a settembre.

In Abruzzo, ad esempio, gli sconti dureranno 60 giorni, con libertà assoluta sulle vendite promozionali durante l’anno. Al contrario, in Basilicata, il periodo promozionale è vietato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi, mentre in Calabriail divieto è limitato a 15 giorni.

Sconti estivi 2025: le date di inizio e fine regione per regione

Ecco una tabella riassuntiva con le date dei saldi estivi 2025 e le regole per le vendite promozionali in ogni regione:

Regione Inizio e durata dei saldi estivi Regole sulle promozioni Abruzzo 5 luglio (60 giorni) Libere tutto l’anno Basilicata 5 luglio – 2 settembre Vietate 30 giorni prima Calabria 5 luglio (60 giorni) Vietate 15 giorni prima Campania 5 luglio (60 giorni) Vietate 30 giorni prima Emilia Romagna 5 luglio (60 giorni) Vietate 30 giorni prima Friuli Venezia Giulia 5 luglio – 30 settembre Libere tutto l’anno Lazio 5 luglio – 2 settembre Vietate 30 giorni prima Liguria 5 luglio – 18 agosto Vietate 40 giorni prima Lombardia 5 luglio – 2 settembre Vietate 30 giorni prima Marche 5 luglio – 1° settembre Vietate 30 giorni prima Molise 5 luglio (60 giorni) Vietate 30 giorni prima Piemonte 5 luglio (8 settimane) Vietate 30 giorni prima Puglia 5 luglio – 2 settembre Vietate 15 giorni prima Sardegna 5 luglio (60 giorni) Vietate 40 giorni prima Sicilia 5 luglio – 15 settembre Libere tutto l’anno Toscana 5 luglio (60 giorni) Vietate 30 giorni prima Umbria 5 luglio (60 giorni) Libere tutto l’anno Valle d’Aosta 5 luglio – 30 settembre Vietate 15 giorni prima Veneto 5 luglio – 31 agosto Vietate 30 giorni prima Trento A discrezione dei commercianti Libere

Saldi estivi 2025: cosa sapere prima di acquistare

Durante il periodo dei saldi estivi:

I prodotti scontati devono essere di fine stagione, non rimanenze di magazzino.

Il cartellino deve indicare chiaramente il prezzo originale, lo sconto applicato e il prezzo finale.

Il consumatore ha gli stessi diritti di garanzia sui prodotti scontati.

Le vendite online seguono le stesse regole delle vendite in negozio.

Saldi e sanzioni: cosa si rischia in caso di irregolarità

Le sanzioni in caso di saldi irregolari sono definite dalle normative regionali, mentre le violazioni delle norme nazionali sono punite secondo la Legge 114/1998 (art. 22, commi 3, 6 e 7), con multe da 516 a 3.098 euro, ridotte a 1.032 euro se pagate subito. Tra le principali infrazioni sanzionabili: vendite fuori periodo, mancata separazione tra prodotti scontati e non, cartellini incompleti o assenti (devono indicare prezzo pieno, sconto e prezzo finale), indicazioni poco visibili o pubblicità ingannevole. Le sanzioni variano da regione a regione.