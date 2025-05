Patrizia Mauro assume la Direzione Generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Proseguirà l’azione dell’Associazione a supporto delle imprese nei mercati di Africa e Medio Oriente

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Assafrica.

Patrizia Mauro è il nuovo Direttore Generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, l’Associazione del Sistema Confindustria che rappresenta e supporta le imprese italiane in Africa e Medio Oriente. Subentra a Letizia Pizzi, la quale ha ricoperto l’incarico dal 2021.

Patrizia Mauro è laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Firenze, specializzandosi in Economia allo Sviluppo. Nel 2003 ha iniziato a lavorare in Confindustria Assafrica & Mediterraneo, dove si è occupata degli studi economici, del marketing associativo e dei progetti speciali, quali le Reti d’impresa e pubblicazioni settoriali.

Negli anni ha fatto un percorso costante di crescita fino a ricoprire l’incarico di Responsabile Area Studi e Servizi alle Imprese, specializzandosi nell’accompagnamento all’internazionalizzazione delle aziende associate, nello studio degli strumenti finanziari italiani e delle Banche multilaterali di sviluppo e nell’evoluzione dei mercati dell’area mediorientale e del Continente Africano. Ha inoltre seguito le tematiche relative al crescente ruolo del settore privato nei progetti e nelle strategie della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.

Nel suo nuovo incarico, sarà impegnata a portare avanti l’azione dell’Associazione nel rafforzamento delle relazioni commerciali e industriali con i paesi dell’area di competenza, nell’implementazione delle attività delle aziende associate e nel dialogo con le Istituzioni nazionali e internazionali, sia per le politiche di sviluppo in Medio Oriente che nell’ambito del Piano Mattei.