Giornata mondiale dell’udito 2025: Amplifon promuove la prevenzione con test dell’udito in università, uffici e aziende

Amplifon celebra la Giornata Mondiale dell’Udito il 3 marzo con iniziative globali di sensibilizzazione sulla salute uditiva. Test gratuiti, eventi speciali e campagne di prevenzione sottolineano l’importanza della diagnosi precoce e dell’uso di soluzioni acustiche personalizzate

Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell’udito, in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito (World Hearing Day) in programma lunedì 3 marzo, organizza in tutto il mondo diverse iniziative di informazione sulla salute e sulla prevenzione uditiva. Il tema stabilito quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è il cambio di mentalità rispetto alla cura dell’udito: riconoscere l’importanza della salute uditiva, proteggersi dall’esposizione al rumore, fare controlli regolari e, quando necessario, usare dispositivi acustici sono tutte pratiche che aiutano a superare lo stigma legato all’ipoacusia.

Ed è questa la direzione che anche Amplifon ha scelto per le iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale in vari paesi del mondo, sottolineando anche che la cura dell’udito è un percorso clinico e medico che richiede una diagnosi approfondita, che guidi la scelta del miglior prodotto e tramite un professionista che ne permetta la configurazione nel dettaglio in maniera unica e personalizzata per ogni singolo paziente.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oggi nel mondo l’ipoacusia riguarda oltre 1,5 miliardi di persone che entro il 2050 potrebbero salire a 2,5 miliardi. Si stima, inoltre, che più di 1 miliardo di giovani under 35 sia a rischio di perdite uditive precoci a causa di eccessiva esposizione ai rumori.

Com’è noto, Amplifon offre in tutto il mondo test gratuiti dell’udito nei suoi oltre 10.000 punti vendita in 26 paesi di cinque continenti. Come ogni anno, nella giornata del 3 marzo, questi test saranno offerti anche fuori dai centri Amplifon, per favorire la prevenzione su un pubblico sempre più ampio di tutte le età.

In particolare, il Gruppo ha organizzato una giornata di test dell’udito tramite la tecnologia proprietaria basata su iPad (OtoKiosk) presso la sede della Luiss Business School a Roma e, anche quest’anno, è promotore, accanto a Udito Italia onlus, dell’edizione italiana della Maratona dell’Udito organizzata dall’OMS presso Palazzo Montecitorio a Roma. Saranno inoltre effettuati test gratuiti per i cittadini presso la sede del 15° dipartimento del Comune di Parigi e per i dipendenti delle varie aziende presenti nel grande edificio del Central Business District di Melbourne che ospita gli uffici di Amplifon Australia. Oltre all’Italia, presso l’headquarter globale di Milano, anche in Australia, Germania e Francia, il Gruppo offrirà screening uditivi ai propri dipendenti nelle sedi di Melbourne, Amburgo e Parigi.

In Italia, per tutto marzo, Amplifon ha avviato una campagna radio-TV dedicata al Mese dell’Udito, oltre a diverse partnership locali dedicate ai clienti di aziende della grande distribuzione organizzata, per rafforzare il messaggio di prevenzione sulla salute uditiva. Inoltre, i profili social corporate del Gruppo promuoveranno anche una campagna dedicata al ruolo essenziale degli audioprotesisti nell’esperienza di prevenzione e cura dell’udito. Infine, in Spagna e in Colombia, Amplifon ha avviato delle campagne di comunicazione radio-TV, digital e social media dedicate al Mese dell’Udito.

Amplifon, leader globale del mercato retail dell’hearing care, rende possibile la riscoperta di tutte le emozioni dei suoni. Tutte le 20.300 persone di Amplifon nel mondo si impegnano ogni giorno nel comprendere le esigenze uniche di ogni cliente, offrendo prodotti e servizi esclusivi, innovativi e altamente personalizzati, per garantire a ognuno la migliore soluzione e un’esperienza straordinaria. Il Gruppo, con ricavi annui di circa 2,3 miliardi di euro, opera attraverso una rete di oltre 10.000 punti vendita in 26 Paesi e 5 continenti.