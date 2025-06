Cherry Bank e SACE sostengono l’internazionalizzazione di S.I.A. 

Intervento a supporto di una commessa in Egitto con una operazione di circa 7 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Cherry Bank.

Cherry Bank S.p.A., banca specializzata nei segmenti retail, corporate e wealth management nonché attiva negli NPL, nelle special situations e nei crediti fiscali, ha perfezionato un’operazione di finanziamento a supporto della strategia di crescita internazionale di S.I.A. Safety Industrial Applications S.r.l., PMI lombarda leader nella progettazione e realizzazione di sistemi antincendio ad alta tecnologia per il settore industriale e delle infrastrutture, garantita da SACE, il gruppo assicurativo finanziario partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzato nel sostegno alla crescita delle imprese italiane.

L’intervento finanziario di Cherry Bank prevede:

-linea di Credito per Capitale Circolante: un milione di euro destinato a sostenere la filiera dei fornitori di S.I.A. coinvolti nell’esecuzione dei contratti con il cliente egiziano.

-linee di Trade Finance garantite SACE: un controvalore complessivo di circa 6 milioni di euro, a fronte della cessione dei crediti vantati da S.I.A. verso un primario cliente egiziano. Tali linee sono garantite da SACE contro i rischi politici e commerciali.

Questa operazione rientra pienamente nella strategia di Cherry Bank di fornire servizi finanziari specializzati alle proprie aziende clienti che operano sui mercati esteri, con un focus particolare sui Paesi in via di sviluppo. Nel contesto geopolitico attuale, caratterizzato da incertezza e instabilità, l’approccio della Banca mira a mitigare i rischi connessi alle commesse internazionali e, al contempo, a facilitare l’identificazione di nuove opportunità di business in mercati non tradizionali.

S.I.A. Safety Industrial Applications S.r.l., fondata e guidata da Alessandro Masiero – manager con comprovata esperienza internazionale e una solida tradizione familiare e aziendale nel settore – è attualmente impegnata nella realizzazione di due commesse di rilievo in Egitto: la fornitura di un nuovo impianto antincendio e l’ammodernamento di un impianto esistente.

Il supporto finanziario di Cherry Bank permetterà a S.I.A. di ottimizzare la gestione delle proprie esigenze di liquidità, rafforzando la competitività delle sue offerte commerciali sui mercati internazionali e supportando la sua espansione globale.

“Questa operazione testimonia l’impegno di Cherry Bank nell’accompagnare le PMI italiane nei processi di crescita internazionale, anche in contesti complessi come i mercati emergenti. Grazie a un approccio integrato di advisory e soluzioni di trade finance strutturato, siamo in grado di supportare la gestione del capitale circolante e di facilitare lo sviluppo di relazioni commerciali sostenibili e profittevoli sui mercati esteri”. — ha commentato Federico Paronetto, Head of Green Evolution Advisory.

“Siamo lieti di sostenere insieme a Cherry Bank una PMI eccellente come S.I.A. Safety Industrial Applications, consapevoli che il nostro sostegno è cruciale per cogliere in sicurezza le opportunità offerte da un mercato complesso ma ad alto potenziale come l’Egitto. L’operazione sottolinea l’impegno di SACE nel sostenere l’espansione globale delle PMI italiane attraverso soluzioni concrete, promuovendo il loro sviluppo economico e rafforzando la loro competitività”. — ha dichiarato Stefano Retrosi, Regional Manager Sales PMI Nord di SACE.