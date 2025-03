Aurora: approvata dal cda la relazione finanziaria al 31 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione della società di diritto lussemburghese Aurora Growth Capital S.A. SICAV RAIF, già NB Aurora S.A. SICAF RAIF (“Aurora”), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2024.

Lussemburgo, 28 marzo 2025

Il Consiglio di Amministrazione della società di diritto lussemburghese Aurora Growth Capital S.A. SICAV RAIF, già NB Aurora S.A. SICAF RAIF (“Aurora“), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2024. Si ricorda che le azioni di classe A di Aurora sono state revocate dalla quotazione sul segmento professionale di Euronext MIV Milano mediante l’avviso di Borsa Italiana n. 13281 del 25 marzo 2025, a seguito delle delibere adottate dall’Assemblea Straordinaria di Aurora tenutasi in pari data.

Principali dati finanziari

Al 31 dicembre 2024 il NAV di Aurora era pari a Euro 339.434.843,00, (in aumento di circa il 4,2% rispetto al dato pro-forma al 31 dicembre 2023 post distribuzione a maggio 2024 del dividendo ordinario e straordinario), corrispondente a Euro 13,8245 per azione, calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni, pari a 24.553.115.

Dividendo

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea annuale degli Azionisti (convocata per il 29 Aprile 2025), subordinatamente all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, di distribuire un dividendo ordinario complessivo di Euro 24.553.115,00, di cui: (i) Euro 20.700.147,75 ai possessori di azioni di classe A (pari a 0,850000 Euro per azione), (ii) Euro 3.810.467,25 ai possessori di azioni di classe B e (iii) Euro 42.500,00 ai possessori di azioni speciali. 1 Il dividendo proposto si aggiunge ai circa Euro 71 milioni già distribuiti ad oggi, portando l’ammontare complessivo distribuito a circa Euro 95 milioni (corrispondente a circa il 39% dei capitali raccolti da maggio 2018).

Aurora

Aurora investe in PMI, leader di nicchia in mercati ad alto valore aggiunto e con potenziale di crescita, con un fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export, convogliando risorse finanziarie per sostenere la loro crescita e internazionalizzazione. Il team di Aurora lavora in collaborazione con gli imprenditori, supportandoli nel raggiungimento dei loro piani di crescita a medio lungo termine. La strategia di investimento si concentra su cinque verticali: made in Italy, healthcare, ambiente & sostenibilità, crescita tecnologica & trasformazione digitale, e produzione industriale specializzata & servizi alle imprese. Aurora ha investito in 12 aziende con un fatturato aggregato di circa 2,6 miliardi di euro e una forza lavoro di oltre 18.000 dipendenti.

Definizioni

NAV: Net Asset Value (valore del patrimonio sottratte le passività)