Collezionismo auto d’epoca e supercar: un mercato in crescita e con buone performance d’investimento. Lamborghini in asta da Bonhams

Il collezionismo per le auto d’epoca e supercar risulta essere sempre qualcosa di interessante e senza tempo anche per quanto concerne l’investimento che sembra dare buone performance. Le aste sono sicuramente un punto fermo di riferimento per i collezionisti che si possono contendere con sicurezza l’oggetto desiderato

La casa d’aste inglese Bonhams|Cars presente anche in Italia con propri uffici a Milano e Roma presenta a Londra per il 13 aprile 2025 una selezione diversificata di veicoli, dalle Tourer prebelliche alle supercar moderne. L’asta presenta veicoli di provenienza impressionante, tra cui auto un tempo possedute da personaggi iconici di Hollywood, della musica e dello sport.

Tra i pezzi forti dell’asta ci sono diverse Bentley degne di nota, tra cui una Bentley 3/8-Litre Competition Special del 1927 “The Other Gun”, stimata tra £ 500.000 e 700.000, una Bentley 4½-Litre Vanden Plas Style Tourer del 1928, stimata tra £ 280.000 e 350.000, e una Bentley 8-Litre “Le Mans” Tourer del 1932, stimata tra £ 500.000 e 600.000. Quest’ultima è la W.O. Bentley definitiva e restaurata con la carrozzeria in stile Le Mans. Si ritiene che sia una delle sole 78 8-Litre sopravvissute. L’auto ha continuato a girare il Sudafrica e l’Europa in vari raduni ed eventi, tra cui l’International Vintage Bentley Tour e il Sinaia Concours d’Elegance in Romania. Altre significativi lotti del periodo anteguerra includono una Rolls-Royce Silver Ghost Roi des Belges Style Tourer del 1912 da 40/50 CV, stimata tra £ 200.000 e £ 300.000, che è stata sottoposta a un restauro da £ 600.000, e una Ballot 2LS Three-seater Skiff Tourer del 1922, stimata tra £ 300.000 e £ 350.000. Al momento della sua introduzione nel 1922, la Ballot 2LS era l’auto sportiva più veloce, più glamour e più costosa al mondo, e la prima ad entrare in produzione con un motore DOHC. Ne furono costruite meno di 50 e ne sopravvivono solo cinque.

Le iconiche “Lamborghini”

Non mancherà il marchio Lamborghini: una Lamborghini Revuelto Coupe del 2024 stimata tra £330.000 e £400.000 e una Lamborghini Diablo 6.0 VT Coupé del 2002 stimata tra £250.000 e £280.000. Questa Diablo è nota come “l’ultima della serie” e include diverse opzioni e aggiornamenti di fabbrica.

E infine… una Ford Capri 3.0 GXL Group 1 Competition Coupé del 1973, guidata da Niki Lauda in una gara unica all’Österreichring. Stima: £ 80.000-120.000. La Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer del 1975 di Eric Clapton. Stima: £ 175.000-275.000. E una Mercedes-Benz 600 Saloon del 1972 di Jack Nicholson. Stima: £ 70.000-90.000.

In copertina: LOT 170 *N 1927 Bentley 3/8-Litre Competition Special ‘The Other Gun’ Registration no. not UK registered Chassis no. BL1623 Engine no. BA 2596 – STIMA: £500,000 – £700,000 / 600.000 € – 840.000 €