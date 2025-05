Cersaie 2026 anticipa per la Coppa Davis: la fiera internazionale della ceramica si terrà dal 21 al 25 settembre

Cambio di calendario per la principale fiera internazionale della ceramica e dell’arredobagno, anticipata di una settimana per fare spazio alle finali della Coppa Davis a BolognaFiere

Cersaie 2026 cambia data: l’edizione dell’anno prossimo del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno si terrà dal 21 al 25 settembre, con una settimana di anticipo rispetto al calendario iniziale. Il cambio è stato reso necessario dalla conferma che BolognaFiere ospiterà per tre anni consecutivi le finali della Coppa Davis, uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello mondiale.

Cersaie e Coppa Davis: Bologna capitale di design e sport

“È un onore per BolognaFiere accogliere un evento internazionale come la Coppa Davis, che darà ulteriore prestigio alla nostra città – ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere –. Desidero ringraziare sentitamente il presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi, il direttore Generale Armando Cafiero e tutta l’organizzazione di Cersaie per la disponibilità e lo spirito di collaborazione con cui è stato accolto lo spostamento delle date. Questa sinergia tra grandi eventi fieristici e sportivi dimostra la forza e la flessibilità del nostro sistema”.

Sulla stessa linea il commento del presidente di Confindustria Ceramica, Augusto Ciarrocchi: “Abbiamo aderito con convinzione alla richiesta di BolognaFiere di anticipare lo svolgimento di Cersaie 2026 per la consolidata partnership che ci lega e per assicurare anche il nostro contributo alla migliore realizzazione di un evento di grande prestigio internazionale come la Coppa Davis, con il sicuro valore che porterà ai nostri territori”.