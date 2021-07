Calendario asimmetrico Serie A 21-22: ecco come funziona

L’ordine delle partite non sarà più lo stesso fra girone di andata e di ritorno – Cambia anche la composizione degli incontri all’interno dello stesso turno – Ma non è finita: ci sono 7 regole da ricordare

Arriva il “calendario asimmetrico” per la Serie A 2021-2022, in stile Premier League. Che significa? Semplice. Finora in Italia abbiamo avuto due gironi – andata e ritorno – identici per composizione delle partite ma invertiti per quanto riguarda il luogo dove si disputavano gli incontri. Esempio: se alla prima giornata del girone di andata si giocavano Lazio-Napoli e Milan-Sassuolo, alla prima del girone di ritorno era la volta di Napoli-Lazio e Sassuolo-Milan.

CALENDARIO ASIMMETRICO SERIE A 2021-2022: CHE SIGNIFICA?

Ecco, questa specularità non esiste più. Dalla stagione 2021-2022 la Serie A adotta un calendario “asimmetrico”, ovvero con due caratteristiche:

La sequenza delle partite che ciascuna squadra deve affrontare cambia fra girone di andata e girone di ritorno; la composizione delle partite all’interno dello stesso turno dei due gironi non è più speculare.

CALENDARIO ASIMMETRICO SERIE A 2021-2022: LE 7 REGOLE

Le regole però non mancano e per la maggior parte si tratta di norme dettate da ragioni di ordine pubblico:

una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri otto incontri; i vari derby si devono giocare in giornate differenti, ma non possono mai essere alla prima né all’ultima; nei turni infrasettimanali non si possono disputare big match, ovvero partite fra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli di Toscana e Campania; due squadre che partecipano alle coppe non si possono incrociare dopo un turno in Europa; due coppie di squadre (Empoli-Fiorentina e Napoli-Salernitana) devono alternare le gare in casa; incontri disputati alla prima o all’ultima giornata di un campionato non si possono ripetere alla prima o all’ultima giornata del campionato successivo; Milan e Juventus dovranno disputare fuori casa la settima giornata di andata per concomitanza con le semifinali della Uefa Nations League.

CALENDARIO ASIMMETRICO SERIE A 2021-2022: PERCHÉ QUESTA SCELTA?

Ora, alla maggior parte dei tifosi la novità del calendario simmetrico è sembrata una complicazione inutile. E un po’ in tutta Italia è sorta la stessa domanda: perché mai la Serie A ha deciso di fare un cambiamento del genere? In effetti, non sembra molto logica una riforma che porta il caos nell’ordine.

D’altra parte, la Serie A spiega in una nota che “la nuova formula permetterà una migliore distribuzione degli incontri, non condizionati in questo modo da vincoli presenti all’andata che possono ricadere sulla stessa giornata del ritorno e viceversa”.

Scarica il Calendario della Serie A 2021-2022 in Pdf.