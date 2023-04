BORSA ULTIME NOTIZIE – Partenza sprint dopo le feste, petroliferi e auto guidano la corsa dei listini

Piazza Affari in rialzo con petroliferi e auto mentre si attende il Cdm sul Def, bene anche gli altri listini dell’Eurozona. Boom della Lazio che ipoteca l’ingresso in Champions. Corre il bitcoin, che segna +82% da inizio anno

La vera sorpresa di Pasqua riguarda il Bitcoin. La criptovaluta si mantiene stamane sopra i 30 mila dollari, per la prima volta dal giugno scorso. Dal primo gennaio, incurante di scandali e crack, il Bitcoin è salito dell’82%, ben di più dell’oro (+9%), il bene rifugio per eccellenza. Anche così la speculazione scommette che la tendenza al rialzo dei tassi è agli sgoccioli. Ma, di questi tempi, è assai rischioso impegnarsi in scommesse strategiche. Ne sa qualcosa Magnus Billing, il presidente del più importante fondo pensioni svedese, licenziato stamane per le perdite subite sulle azioni delle banche Usa in crisi: 2 miliardi di dollari. Una notizia che coincide con l’avvio del processo del Parlamento svizzero per il salvataggio del Crédit Suisse.

Def in consiglio dei ministri

Il governo italiano oggi porta in Consiglio dei ministri il Documento di Economia e Finanza (Def) in cui intende tagliare le stime di crescita economica per il 2024, su cui pesano l’impatto negativo dell’aumento dei tassi e le difficoltà a spendere i fondi del Pnrr.

Il Tesoro prevede che il Pil cresca il prossimo anno dell’1,4%, in calo rispetto alla proiezione dell’1,9% fatta a novembre. Ma l’obiettivo del Pil per il 2023 dovrebbe essere portato all’1% dallo 0,6%: dietro alla revisione c’è l’andamento migliore delle attese del comparto servizi, a sua volta, dovuto al clima mite che ha favorito il turismo.

Piazza Affari in rialzo, occhi sull’inflazione di Usa e Germania

In questo clima Piazza Affari, alla ripresa dopo il lungo ponte pasquale, si concede una partenza sprint con il denaro che si riversa un po’ su tutti i comparti. Intorno alle 12 Milano sale dello 0,84% a quota 27.441 punti. Bene anche gli altri listini dell’Eurozona.

Tra gli appuntamenti più attesi dagli investitori questa settimana, ci sono i dati sull’inflazione di marzo negli Stati Uniti, attesi per domani, e in Germania, che saranno pubblicati giovedì.

Sale il prezzo del petrolio, Saipem in testa al Ftse Mib

A favorire il rally è tra l’altro il nuovo rialzo del prezzo del petrolio sulle attese che le scorte negli Stati Uniti, il più grande consumatore di greggio al mondo, sono previste scendere e sui segnali che la domanda nei mercati emergenti a partire dall’India, resterà positiva. Saipem, miglior titolo del listino principale, balza del 3% abbondante dopo che Berenberg ha alzato il prezzo obiettivo a 2 euro da 1,45 precedente. Su anche Eni e Tenaris.

Piazza Affari: corre l’auto, gli altri titoli in evidenza

Ben raccolto il comparto delle auto: sale Stellantis in crescita del 2,5%, anche in previsione del dividendo record che sarà distribuito il prossimo 24 aprile: poco più dell’8% ai prezzi di oggi. Avanzano anche Cnh (+2,8%) e Iveco (+2%). L’indice settoriale europeo balza dello 0,7%. Bene anche Pirelli (+2,2%). In rialzo anche le banche, con le big Unicredit e Intesa in salita rispettivamente dello 0,9% e dello 0,55%.

Enel +0,7% ha raggiunto un accordo con la cinese Csgi per la cessione di due asset in Perù, per un controvalore complessivo di 2,9 miliardi di dollari.

Rimbalza del 2,5% Diasorin. Il broker Equita dà conto di un roadshow con il top management “da cui sono emersi messaggi complessivamente positive sul business”.

Una nota particolare riguarda la Lazio (+8%) esaltata dalla vittoria sulla Juventus che spalanca al club le porte della Champions League. Il titolo del club biancoceleste viene comunqueda un forte calo lo scorso giovedì a seguito della notizia di perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della squadra di calcio nell’ambito di una indagine sulla compravendita dei calciatori.

Tra i minori da segnalare anche San Lorenzo (+2,8%) dopo l’annuncio del Memorandum of Understanding non vincolante con Mike Simpson per valutare l’ingresso della società nel gruppo Simpson Marine e in altre società collegate.

I future di Wall Street

Il future sull’indice S&P500 di Wall Street è in lieve rialzo. I dati sull’occupazione negli Stati Uniti diffusi venerdì aumentano le chance di un aumento dei tassi d’interesse da un quarto di punto da parte della Federal Reserve.

Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,39%, in calo di due punti base. Bund a 2,23%, +5 punti base. BTP al 4,09%, +8 punti base. Euro in rialzo su dollaro a 1,088.