Def e nomine in arrivo: Pil 2023 a +0,9% e deficit al 4,3% ma Salvini reclama una poltronissima

Ultimo ritocchi alle nomine pubbliche e Consiglio dei ministri per il varo del Def in programma oggi per il Governo – I giochi sono fatti ma Meloni deve domare l’inquietudine di Salvini

Prima le nomine e poi il Def: martedì dopo Pasqua intensissimo per il Governo. La premier Giorgia Meloni vuole chiudere definitivamente la lista delle nomine delle grandi aziende pubbliche prima della imminente partenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per la riunione del Fondo Monetario Internazionale a Washington. I giochi sono sostanzialmente fatti ma stamattina si terrà l’ultimo consulto prima del Consiglio dei ministri che ha il Def all’ordine del giorno.

NOMINE: GIOCHI FATTI E MELONI TIRA DRITTO MA SALVINI SCALPITA

L’orientamento della premier è di confermare Descalzi alla guida dell’Eni, di promuovere Donnarumma ad Ad di Enel, di nominare per la prima volta una donna (Di Foggia in pole) alla testa di Terna, di confermare Del Fante alle Poste e di scegliere l’ex ministro Cingolani per Leonardo, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Ma il capo della Lega, Matteo Salvini, scalpita e vorrebbe almeno una delle cinque maggiori poltrone, non accontentandosi di avere l’occhio sulle nomine di Trenitalia e Rfi, a cui sovraintende come ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Meloni è però intenzionata a tirare dritto, anche se qualche concessione agli alleati la farà sulle presidenze e sulla composizione dei cda delle aziende sotto nomine.

DEF NEL CONISIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI

Quanto al Def (Documento di economia e finanza) che traccerà il quadro macroeconomico nel quale si muove il Governo e che sarà un punto di riferimento anche nelle interlocuzioni con la Commissione europea su PNRR e non solo, le previsioni parlano di una crescita del Pil per quest’anno appena sotto l’1%, che se davvero raggiunta non sarebbe davvero male e un deficit contenuto al 4,3%. Nelle prossime ore si alzerà il sipario.