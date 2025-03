Bonus asilo nido, si può fare domanda all’Inps: ecco le novità, i requisiti e le nuove soglie Isee

Il portale Inps per richiedere il bonus nido 2025 è finalmente attivo: i genitori possono richiedere fino a 3.600 euro per asili nido o supporto domiciliare, con nuove regole Isee

Il bonus asilo nido 2025 è finalmente disponibile. Dal 25 marzo, i genitori possono presentare la domanda per ottenere il contributo destinato a supportare le spese relative alla frequenza degli asili nido e per le forme di assistenza domiciliare. Questo incentivo economico può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro all’anno, con l’importo suddiviso in 11 rate mensili. Il valore del contributo, tuttavia, non è fisso, ma varia in base all’Isee del nucleo familiare e all’anno di nascita del bambino, con importanti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

Bonus nido 2025, le novità del 2025: importi aggiornati e nuove regole Isee

L’ultima Legge di Bilancio ha modificato la struttura del bonus, aggiornando gli importi e introducendo un nuovo criterio di calcolo per l’Isee. Dal 2025, i contributi dell’Assegno Unico e Universale non vengono più conteggiati nell’Isee, favorendo molte famiglie che potrebbero ottenere un contributo maggiore rispetto agli anni precedenti.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, l’importo massimo del bonus aumenta fino a 3.600 euro annui, purché l’Isee minorenni non superi i 40mila euro. L’erogazione avviene in 11 rate mensili da circa 327 euro.

Per i bambini nati fino al 31 dicembre 2023, il contributo varia in base all’Isee:

Isee fino a 25mila euro → 3.000 euro annui

Isee tra 25.001 e 40mila euro → 2.500 euro annui

Isee oltre 40mila euro o assenza di Isee valido → 1.500 euro annui

Lo stesso importo di 1.500 euro si applica anche ai bambini nati dopo il 1° gennaio 2024 se l’Isee familiare è superiore ai 40mila euro.

Bonus nido 2025: quali sono i requisiti?

Per accedere al bonus asilo nido, il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, di un Paese dell’Unione europea o extracomunitario con un permesso di soggiorno valido, oltre a essere residente in Italia. Il bambino per cui si richiede il contributo deve avere meno di tre anni ed essere nato dopo il 1° gennaio 2016 per l’anno scolastico in corso. È necessario presentare un Isee aggiornato per determinare l’importo spettante e allegare la documentazione comprovante le spese sostenute, come fatture per le rette dell’asilo o certificati medici per l’assistenza domiciliare.

Come presentare domanda e quali sono i tempi per i pagamenti

Le domande per il bonus asilo nido 2025 possono essere presentate fino al 31 dicembre 2025 esclusivamente online attraverso il portale Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns.

In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati per ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della richiesta. La domanda deve essere presentata dal genitore che paga le rette dell’asilo o che convive con il figlio in caso di richiesta per assistenza domiciliare.

L’Inps elabora le domande entro 30 giorni dalla presentazione. I pagamenti avvengono su base mensile e vengono erogati sotto forma di rimborso per le spese documentate, con accredito diretto sul conto corrente del richiedente.