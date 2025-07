Autostrade: bollino rosso nel weekend. Ad agosto due giorni da bollino nero, ecco le previsioni estive

Autostrade: al via l’esodo estivo, bollino rosso nel weekend. L’Anas ha preparato un piano per garantire i flussi su strade e autostrade. Quando il bollino nero?

Autostrade: bollino rosso nel weekend. E ad agosto due giorni da bollino nero. Per una parte degli italiani, infatti, a breve inizieranno le vacanze. Il grande esodo estivo significa soprattutto una cosa: grandi traffici in aumento su strade e non. Per questo weekend si prevedono 13 milioni e 247mila spostamenti di autoveicoli sul territorio italiano. Inizia ufficialmente il mese che vedrà più spostamenti, così l’Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato, si prepara ad affrontare il grande aumento di flussi. Un dato importante riguarda i cantieri: circa l’81% dei cantieri attivi verrà chiuso o sospeso da venerdì 25 luglio fino all’8 settembre.

Autostrade: bollino rosso nel weekend

L’Osservatorio mobilità stradale di Anas stima che su strade e autostrade ci saranno oltre 273 milioni di autoveicoli in spostamento. Ed è proprio Viabilità Italia che prevede già per oggi sabato 26 luglio e per la giornata di domani, domenica 27 luglio, due giornate da bollino rosso chi viaggia. Il Corriere della Sera riporta un dato fornito da Demoskopika: nel 2025 le presenze turistiche hanno fotografato 30,1 i milioni di italiani in giro per il belpaese, e 35,7 i milioni di stranieri in vacanza sempre qui in Italia tra giugno e settembre.

Autostrade: esodo estivo al via, quando il bollino nero?

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico” afferma l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Il piano esodo prevede 2.500 addetti operativi e il presidio delle squadre Anas 24 ore su 24 per monitorare i flussi. Il weekend più trafficato sarà quello del 2 agosto e del 9 dello stesso mese, dove si preannunciano mattinate da bollino nero. Per chi fosse interessato a visionare le varie previsioni dei bollini per i traffici su strade e autostrade, può farlo visitando il sito di Anas e Viabilità Italia dove è presente un calendario riepilogativo: ogni giornata è divisa da mattino, pomeriggio e sera, così da poter valutare con attenzione quando effettuare i propri spostamenti.

Autostrade: ecco previsioni e divieti per i tir

Sarà importante prendere in considerazione anche i traffici dovuti ai rientri nel fine settimana. Per la giornata di domenica 28 luglio sono previsti consistenti flussi di traffico in concomitanza dei grandi centri urbani. Non è finita qui però. Le altre giornate da osservare saranno il 16, 17 e 18 agosto: previste come le giornate più intense per i traffici sulle strade. Per agevolare i flussi, sono state anche comunicate le restrizioni per lo spostamento dei mezzi pesanti. Dalla giornata di ieri, venerdì 25 luglio, i camion hanno avuto un divieto di transito dalle 16 alle 22. Per la giornata di oggi, il divieto riguarda la mattina e il pomeriggio, dalle 8 alle 16, per la giornata di domenica 27 invece il divieto è dalle 7.00 alle 22.00. I limiti continueranno anche per altre date di agosto, è sempre possibile tenersi informati in tempo reale visitando i siti di pertinenza.