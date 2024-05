Assolombarda presenta Health Lombardy, piattaforma che promuove e valorizza l’eccellenza sanitaria in Lombardia

Health Lombardy è una vetrina online aperta al mondo pensata per promuovere l’eccellenza sanitaria della Lombardia e offrire proposte di cure di alta qualità a cittadini provenienti da altri Paesi, sia europei che extraeuropei. Assolombarda punta così ad internazionalizzare il nostro sistema sanitario italiano, terzo al mondo per efficienza

Assolombarda, l’associazione delle imprese della città metropolitana di Milano e delle province di Lodi, Monza e Brianza e Pavia, ha lanciato Health Lombardy, una piattaforma dedicata a promuovere l’eccellenza sanitaria della Lombardia e a offrire proposte di cure di alta qualità a cittadini provenienti da altri Paesi, sia europei che extraeuropei. Realizzato in collaborazione con il “Cluster Lombardo Scienze della Vita”, il sito mira a presentare in modo organizzato l’offerta delle strutture sanitarie accreditate, sia pubbliche che private, della regione.

Health Lombardy: una vetrina online di eccellenza sanitaria

Health Lombardy è una piattaforma che integra diversi poli di eccellenza sanitaria della Lombardia, tra cui l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, l’IRCCS Ospedale San Raffaele, e altri ancora. Queste realtà sono presentate nel portale in modo organizzato per facilitare la ricerca di cure specifiche da parte degli utenti, anche suddivise per distretti corporei.

Health Lombardy è una vetrina online aperta al mondo, progettata per fornire ai pazienti internazionali un servizio completo. Questo include l’individuazione delle strutture sanitarie e delle loro specificità cliniche, oltre al supporto attraverso la rete di aziende associate ad Assolombarda, per garantire un’esperienza door-to-door. Il sito offre anche soluzioni di tele-consulto a distanza per consentire un accesso più facile a second opinions e una scelta più informata del percorso di cura. Inoltre, vengono presentate le migliori pratiche delle eccellenze sanitarie della Lombardia, che spesso offrono trattamenti all’avanguardia e unici nel panorama internazionale.

L’Italia e il sistema sanitario

L’Italia si classifica al terzo posto nel mondo per efficienza del servizio sanitario, secondo Bloomberg, grazie alla qualità delle prestazioni, alla ricerca e all’innovazione delle strutture. Questo è particolarmente evidente in Lombardia, dove ogni anno vengono trattati circa 1,5 milioni di pazienti in 208 ospedali, di cui una parte significativa proviene dall’estero. La regione vanta numerosi dipartimenti universitari di medicina, centri di ricerca e istituti di eccellenza. Considerando anche la competitività dei prezzi rispetto ad altri Paesi, come Germania e USA, il sistema sanitario italiano emerge come un settore strategico del Paese e merita di essere promosso all’estero.

Health Lombardy nasce proprio per valorizzare questa eccellenza e favorire l’internazionalizzazione del settore, aumentando la consapevolezza sulle opportunità di cura offerte in Lombardia, anche tra i pazienti stranieri.

“In Lombardia, più di altre regioni italiane, la solida alleanza tra pubblico e privato ha dato vita ad elevati standard di cure – ha dichiarato il Direttore Life Science di Assolombarda, Cristian Ferraris -. Non è casuale che le nostre strutture siano apprezzate a livello nazionale e internazionale – prova ne sono i posizionamenti in alcuni ranking internazionali, tra cui Newsweek – e sempre più destinazioni gradite per effettuare prestazioni mediche di altissima complessità. Attraverso la nostra piattaforma Health Lombardy desideriamo contribuire, in sintonia con il Cluster Lombardo Scienze della Vita, alla conoscenza e alla valorizzazione dell’offerta presente in Lombardia: un’attrattività che, come ben sappiamo produce, inevitabilmente, la circolazione di maggiori risorse che sono reimpiegate in investimenti e attività di ricerca: due asset che, in prospettiva, rendono sempre più solido il servizio sanitario regionale, a beneficio della collettività”.

Internazionalizzare il sistema sanitario italiano

Secondo un modello proposto da Ferraris, l’internazionalizzazione del sistema sanitario non può limitarsi all’attrazione di pazienti stranieri, ma deve includere altri tre pilastri cruciali. Questi comprendono: l’attrazione dei trials clinici per promuovere la ricerca all’avanguardia, l’attrazione di investimenti e aziende per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi tramite il trasferimento tecnologico, e lo sviluppo di un percorso avanzato di valutazione delle tecnologie sanitarie per garantire cure all’avanguardia. Elementi che devono essere interconnessi, creando un ciclo che parte dalla ricerca fino al trattamento del paziente e ritorna a stimolare ulteriori ricerche, rendendo il sistema sanitario sempre più attraente e all’avanguardia.