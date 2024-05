Le migliori birre italiane scelte da Slow Food, la novità dell’anno viene da Treviglio. Tutti i premi

Oltre cinquecento i produttori di birra artigianale e di sidro che rappresentano l’eccellenza del mondo brassicolo italiano. Assegnate 49 Chiocciole ai migliori birrifici, 101 riconoscimenti di eccellenza, 43 Premi Filiera. I Premi speciali. Tutti I birrifici che hanno conquistato le Chiocciole e i riconoscimenti di Eccellenza e Filiera regione per regione

Sono oltre cinquecento i produttori di birra artigianale e di sidro che rappresentano l’eccellenza del mondo brassicolo italiano. Lo hanno decretato i giudici della Guida alle birre d’Italia Slow Food che giunge puntualmente ogni anno “fotografando” il mondo delle migliori birre italiane.

La Guida Slow Food racconta storie di birre, produttrici e produttori che rendono il settore della birra artigianale vivo, in continua crescita, nel rispetto del legame tra territorio e qualità. 511 le realtà – tra produttori di birra e di sidro – di cui si parla recensendo 2767 etichette e segnalando 785 locali dove è possibile bere o acquistare birra artigianale italiana.

«La Guida alle Birre – evidenzia Luca Giaccone, curatore della pubblicazione insieme a Eugenio Signoroni – è nata nel 2008, quando in Italia i birrifici erano 232. Oggi sono più di mille”. Alla redazione della Guida Slow Food hanno partecipato cento collaboratori e collaboratrici, esperti di birra, ma soprattutto appassionati conoscitori del proprio territorio, che hanno visitato i birrifici di tutta Italia e assaggiato le loro birre per poi selezionare quelli che vale la pena raccontare. Una vera e propria guida nella guida è la selezione di quasi 800 indirizzi dove comprare, bere e abbinare le birre col cibo, mentre con la novità del riconoscimento ai locali golosi, la guida segnala coloro che dedicano una particolare attenzione all’offerta gastronomica. Nove i premi speciali assegnati quest’anno dalla Guida, all’esordio il premio Filiera, assegnato a quei birrifici che investono con convinzione sull’autoproduzione delle materie prime.

«Costruire un legame con il territorio – sottolinea Eugenio Signoroni coautore della Guida – è stato, sin dall’inizio del movimento della birra artigianale, uno degli obiettivi fondamentali dei suoi protagonisti. Se all’inizio a essere impiegati sono stati soprattutto ingredienti molto caratterizzanti ma, per così dire, eccentrici rispetto alla ricetta base della birra, quali frutta, spezie, fiori e cereali non maltati, negli ultimi anni lo sforzo di un gruppo sempre maggiore di produttori è stato quello di investire risorse nella produzione, nella trasformazione e nell’impiego di orzo e luppolo, coltivati in Italia o in proprio. Per questo con l’edizione 2025 della Guida ci è parso necessario concentrare la nostra osservazione su questo tema, introducendo il nuovo premio Filiera e raccontando ancora più in profondità questa nuova interessante tendenza, che può avere significative ripercussioni anche sul settore agricolo del nostro Paese».

In totale la Guida ha assegnato 49 Chiocciole ai migliori birrifici d’Italia, 101 riconoscimenti di eccellenza ai birrifici che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione e 43 premi Filiera alle realtà che si dedicano con particolare attenzione alla produzione diretta delle materie prime. Per quanto riguarda i sidri ci sono 3 Chiocciole, 4 Eccellenze e 5 premi Filiera.

I Premi Speciali

Il Premio Miglior Novità è stato assegnato al birrificio Nama di Treviglio (Bg) con la seguente motivazione: Il birrificio di Mattia Bonardi e di Stefano Angeretti in soli due anni si è affermato come uno dei più interessanti della scena brassicola lombarda con uno stile netto e ben riconoscibile.

Il Premio Costanza è stato assegnato al birrificio del Forte di Pietrasanta (Lu) con la seguente motivazione: Il birrificio di Francesco Mancini ha costruito la sua fama proprio sulla capacità di essere creativo e costante insieme. Birre cesellate produzione dopo produzione, alla ricerca di una precisione che le renda un approdo sicuro di puro piacere”.

Il Premio Filiera italiana è stato assegnato al birrificio Serrocroce di Monteverde (Av) con la seguente motivazione: Vito Pagnotta è prima di tutto un contadino. Il suo progetto birrario è antico e contemporaneo insieme. Fare birra è una conseguenza e un’esigenza, un fatto culturale e colturale, un modo di raccontare davvero il proprio territorio e di valorizzarlo.

Il Premio Miglior progetto di cantina è stato assegnato al birrificio Siemàn di Villaga (Vi) “un progetto unico nel panorama nazionale, un po’ cantina e un po’ birrificio, con birre che guardano al mondo dell’agricoltura, delle botti e del vino con naturalezza e spontaneità, senza alcuna forzatura o ricerca dello stupore”.

Il Premio Migliore offerta culinaria è andato alla Vecchia Osteria di Marotta (Pu), come la seguente motivazione: Vecchia Osteria è un luogo dove andare a mangiare bene oltre che a bere bene. E le due esperienze sono in continuo dialogo, grazie a una capacità innata da parte di Simone Massi e di tutto il suo staff di suggerire sempre il migliore abbinamento possibile e di aprire a nuove esperienze inedite.

Il Premio Miglior publican è stato consegnato al Bluebeat di Lecce con la seguente motivazione: Da oltre dieci anni solo birra senza cucina, un posto unico capace di creare aggregazione, di fare cultura. Un punto di riferimento dove si organizzano festival pazzeschi, dove i birrai sono innanzitutto amici e dove si pratica una rotazione continua. L’unico pub in Puglia capace di essere solo pub nel senso più puro del termine: birra e convivialità.

Il Premio Migliore selezione di birre in bottiglia è andato alla Brasserie Arnage di Cesena, consegnato dal Presidente di Slow Food Editore, con la seguente motivazione: Un locale che oltre ad avere una straordinaria selezione di bottiglie ha saputo usarla per raccogliere fondi a sostegno dei colleghi più in difficoltà dopo i duri giorni dell’alluvione.

Il Premio Migliore selezione di birre alla spina è stato assegnato ad Archea Brewery di Firenze ed è stato consegnato dal Presidente di Slow Food Lombardia, Claudio Rambelli, con la seguente motivazione: Una selezione ampia che guarda con la stessa attenzione a passato, presente e futuro. Un pub nel quale l’attenzione al servizio è assoluta e che riesce a far conoscere l’Italia e il mondo da un bancone.

Il Miglior Progetto Sidro è stato assegnato a Floribunda di Salorno (Bz) ed è stato consegnato da Marco Manfrini, curatore della sezione dedicata ai sidri all’interno della guida, con la seguente motivazione: La famiglia Egger sin dagli anni Ottanta è stata pioniera della fermentazione delle mele dedicandosi, con rispetto ma anche con una rara capacità di sperimentazione, a una bevanda tanto antica quanto contemporanea quale è il sidro. Una bella storia di rispetto per la terra e sguardo proiettato verso il futuro.

La Lombardia regione con più birrifici di qualità, Piemonte e Trentino maggiori produttori di Sidro

Iniziamo a sfogliarla. L’edizione racconta 511 realtà (un’ottantina le novità) – tra produttori di birra e di sidro – e recensisce 2767 etichette, alle quali si aggiungono 785 locali segnalati, dove è possibile bere o acquistare birra artigianale italiana. Sono 46 i produttori di sidro a cui è dedicata una scheda per 133 etichette segnalate.

Curiosità della nuova edizione: la regione con più birrifici in guida è la Lombardia (68 birrifici artigianali). Piemonte e Trentino Alto Adige guidano la classifica delle regioni con più produttori di sidro. La regione con più locali in guida è la Lombardia (87) seguita da Piemonte (81) e Toscana (80).

I birrifici che hanno conquistato le Chiocciole e i riconoscimenti di Eccellenza e Filiera regione per regione

Abruzzo

Le Chiocciole

Almond ’22

Opperbacco

Le Eccellenze

Anbra

Bibibir

Delphin

Fermento Marso

Humus

La Casa di Cura

Filiera

Birrificio Maiella

Delphin

Basilicata

Le Eccellenze

Birrificio 79

Birrificio del Vulture

Crazy Hop

Milvus

Filiera

Honey Monkey

Calabria

Le Eccellenze

De Alchemia

Funky Drop

Limen

Campania

Le Chiocciole

Maestri del Sannio

Birrificio dell´Aspide

Sorrento

Le Eccellenze

Bonavena

Incanto

Karma

KBirr

Okorei

Filiera

Serrocroce

Emilia-Romagna

Le Chiocciole

BiRen

Ca’ del Brado

Claterna

Le Eccellenze

Argo

Bajon

Beha

Crocizia

La Buttiga

Liquida

Manifattura Birra Bologna

Mazapégul

Filiera

Claterna

Tre Rii

Friuli-Venezia Giulia

Le Chiocciole

Bondai

Foglie d’Erba

Le Eccellenze

Basei Italian Craft Beer

Birra Garlatti Costa

Cittavecchia – Antikorpo

The Lure

Filiera

Birrificio di Naon

Lazio

Le Chiocciole

Hilltop

Ritual Lab

Vento Forte

Le Eccellenze

Birrificio Sabino

Collerosso

Eastside

Jungle Juice

Rebel’s

Filiera

Free Lions

Terre di Faul

Thirsty Brothers

Liguria

Le Chiocciole

Altavia

Maltus Faber

Le Eccellenze

Birrificio Finalese

Busalla

Filiera

Altavia

Lombardia

Le Chiocciole

Alder

Birrificio Italiano

Birrificio Lariano

Birrificio Rurale

Carrobiolo

Hammer

Lambrate

Menaresta

Porta Bruciata

Melagodo

Le Eccellenze

Klanbarrique

Brewfist

Extraomnes

Eranomele

Gambolò

Hop Skin

Manerba

Nama Brewing

OV

Valcavallina

Vetra

Filiera

Birra del Parco

Cascina Don Guanella

La Bruciata

Luppolajo

Pagus

Marche

Le Chiocciole

MC77

Mukkeller

Le Eccellenze

61cento

Babylon

Birrificio dei Castelli

Blink Brewery

Godog

Il Mastio

RentOn

Filiera

Oltremondo

Birrificio Jester Sidro

Molise

Le Eccellenze

Kashmir

Piemonte

Le Chiocciole

Baladin

Beba

Croce di Malto

Elvo

La Piazza

Montegioco

Le Eccellenze

Aleghe

Beer In

Canediguerra

Civale

De Lab Fermentazioni

Diciottozerouno

Filodilana

Kamun

Leumann

Sagrin

San Paolo

Soralamà

Un Terzo

Filiera

2 Sorelle

Kamun

Kauss

Nuovo Birrificio Nicese

Troll

Baladin

Cascina Danesa

Puglia

Le Chiocciole

B94

Birranova

Le Eccellenze

Baff Beer

Lieviteria

Sbam!

Filiera

Gruit

Rebeers

Sardegna

Le Chiocciole

Barley

Il Birrificio di Cagliari

Le Eccellenze

Mezzavia

P3 Brewing

Rubiu

Filiera

Murduk

Sicilia

Le Chiocciole

Ballarak

Le Eccellenze

Alveria

Epica

La Compagnia Del Fermento

Yblon

Filiera

Baroni

Toscana

Le Chiocciole

Birrificio del Forte

Cantina Errante

La Diana

Le Eccellenze

Brasseria della Fonte

Brùton

Calibro 22

Chianti Brew Fighters

Degged

La Stecciaia

Piccolo Birrificio Clandestino

Filiera

La Stecciaia

Podere Fatucchio

Podere La Berta

Poggio Rosso

La Diana

Cantina Errante Sidro

Trentino-Alto Adige

Le Chiocciole

Appleblood

Batzen

Floribunda

Le Eccellenze

Barbaforte

Impavida

Rethia

Guggenbräu

Monpiër de Gherdëina

Paladeus

Filiera

Birra di Fiemme

Guggenbräu

Locali Eccellenti

Fuori Stile – Riva del Garda (Tn)

Leno Klandestino – Rovereto (TN) [per sidro]

Umbria

Le Chiocciole

Birra dell’Eremo

Birra Perugia

Le Eccellenze

Altotevere

Filiera

Mastri Birrai Umbri

Locali Eccellenti

Elfo Pub – Perugia

Valle d’Aosta

Le Eccellenze

Les Bières du Grand St. Bernard

Maley

Veneto

Le Chiocciole

Mastino

Ofelia

Siemàn

Le Eccellenze

32 Via dei Birrai

Birrificio Estense

BirrOne

Crak

La Villana

Lucky Brews

Filiera

Laorno

Perkè

Sorio

Siemàn

Sidro Vittoria