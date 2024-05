Test di medicina 2024, prima sessione al via: i numeri, le prove, i risultati. Ecco tutte le informazioni

Al via oggi alle 13 la prima sessione del test d’ingresso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il 30 luglio la seconda. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Oltre settantamila iscritti per quasi ventunomila posti a disposizione. Parte oggi, martedì 28 maggio, il primo test d’ingresso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Già programmata anche la seconda sessione d’esame: martedì 30 luglio per Medicina e Odontoiatria, mercoledì 31 luglio per Veterinaria. I candidati potranno partecipare a entrambe le date per ciascuna sessione. A settembre sarà pubblicata la graduatoria nazionale per l’assegnazione dei posti disponibili.

Il test di medicina 2024

Partiamo dai numeri. Sono 71.508 gli iscritti alle prove, di cui 67.260 per Medicina e 7.862 per Veterinaria. I posti disponibili quest’anno per la facoltà di Medicina e Chirurgia sono disponibili 20.867 posti, di cui 1.400 riservati ai candidati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e residenti all’estero. A questi si aggiungono poi i 1.535 posti a disposizione per la facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria.

Test di medicina 2024: la prova

Si partirà alle 13. Gli aspiranti medici dovranno rispondere a 60 domande a crocette, con 5 opzioni di risposta, in un tempo di 100 minuti, utilizzando un foglio di carta senza il supporto dei computer. Quattro quesiti riguarderanno, le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 quesiti saranno sul ragionamento logico e problemi. Poi la parte clou: 23 quesiti di biologia, 15 quesiti di chimica, 13 quesiti di fisica e matematica.

I quesiti sono stati selezionati da una banca dati contenente 3.500 domande, resa pubblica dal dicastero venti giorni fa. Gli aspiranti camici bianchi hanno dunque avuto la possibilità di esercitarsi su questi quesiti, preparandosi in vista dell’esame. È tra queste domande che sono state pescate quelle del test di oggi.

Per la valutazione delle prove saranno attribuiti al massimo 90 punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni risposta omessa. I candidati risulteranno idonei all’ammissione ai corsi di laurea qualora abbiano raggiunto un punteggio minimo pari a 20 punti.

Test di medicina 2024: i risultati

I risultati delle due prove, sia quella del 28 maggio che quella del 30 luglio, saranno rispettivamente disponibili il 6 giugno e l’8 agosto. Le sedi di iscrizione potranno invece essere scelte dal 29 luglio fino alle 15 del 2 settembre.