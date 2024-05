Condividi Twitter

Abn Amro acquisisce Hauck Aufhauser Lampe per 672 milioni di euro, rafforzando la sua presenza nel private banking tedesco

Raggiunto un accordo con il colosso cinese Fosun International per la cessione. L’operazione da 672 milioni di euro porterà Bethmann Bank, il ramo di private banking della banca olandese in Germania, a gestire un patrimonio totale gestito di circa 70 miliardi di euro. Closing previsto per il primo trimestre del 2025

La banca olandese Abn Amro ha raggiunto un accordo con il colosso cinese Fosun International per acquisire Hauck Aufhauser Lampe (Hal), una delle principali banche private in Germania. Questa acquisizione permetterà a Bethmann Bank, il ramo di private banking della banca olandese in Germania, di diventare uno dei principali fornitori di servizi bancari per clienti privati facoltosi, aziende familiari e clienti istituzionali nel paese. Abn Amro acquisirà infatti circa 26 miliardi di euro in asset gestiti e 2 miliardi di euro in prestiti, portando il patrimonio totale della divisione tedesca di gestione patrimoniale del gruppo a 70 miliardi di euro. Operazione da 672 milioni di euro, closing nel 2025 Il corrispettivo dell’operazione è di 672 milioni di euro al closing, con adeguamenti basati sui dati finanziari certificati post-chiusura. L’impatto sui coefficienti patrimoniali di ABN AMRO sarà di 45 punti base sul Cet1 del primo trimestre. Le sinergie di costi sono stimate intorno ai 60 milioni di euro pre-tasse entro tre anni. Il closing dell’operazione è previsto per il primo trimestre del 2025, soggetto alle approvazioni normative pertinenti. “Questa è una rara opportunità per ampliare le nostre attività in Germania. Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo. HAL è un leader di lunga data nella gestione patrimoniale e ha una forte sintonia con ABN AMRO, sia culturalmente che geograficamente. Condividiamo il desiderio di fornire la migliore soluzione individuale ai nostri clienti. L’acquisizione proposta rafforzerà ulteriormente la nostra posizione e offrirà ai dipendenti del gruppo combinato l’opportunità di svolgere un ruolo di guida nel consolidamento del mercato tedesco” ha commentato Robert Swaak, Ceo di Abn Amro.