Il mercato europeo degli oggetti da collezione. Cosa è cambiato e quale sarà il futuro?

Secondo diversi rapporti pubblicati sul mercato degli oggetti da collezione, si sono evidenziate 50 nuove categorie di prodotti da collezionismo con oltre 100 sottocategorie. Dati che ci introducono in un nuovo modo di collezionare

E’ interessante comprendere come il collezionismo sia cambiato nel corso degli anni. La tecnologia ha sicuramente preso il sopravvento per coinvolgere velocemente il collezionista di tutto il mondo per confrontare qualsiasi oggetto. Le piattaforme online aiutano sia a confrontare su diverse piazze il singolo valore del bene che a valutare gli indici di gradimento collezionistico. Mentre la tecnologia blockchain merita un capitolo a parte, visto che introduce una tema importante come la sicurezza e una sorta di certificazione notarizzata della provenienza. Ci aspetta un futuro di maggiore trasparenza? Per capire dobbiamo solo attendere…

Come si comporta il mercato europeo

Gli oggetti da collezione sono oggetti che i collezionisti ritengono preziosi e vengono generalmente mantenuti in una collezione con altri oggetti comparabili. Gli oggetti da collezione possono essere rari, popolari e in buone condizioni, per cui valgono più del loro prezzo iniziale. Possono essere opere d’arte, antichità o beni prodotti in serie che sono diventati tesori nel tempo. Il crescente interesse per il patrimonio culturale e gli investimenti, l’accessibilità dei mercati online e l’integrazione della tecnologia sono tra i principali fattori che dovrebbero innescare la crescita del mercato dei prodotti. Crescente interesse per il patrimonio culturale e gli investimenti. Gli oggetti da collezione forniscono una finestra fisica su molti tempi e culture, stimolando la nostra naturale curiosità e il desiderio di connettersi con il passato. Reliquie rare, beni vintage e ricordi storici non solo trasmettono storie, ma suscitano anche emozioni e forniscono un senso di autenticità che si perde nel mondo digitale di oggi. Questo valore intangibile guida la domanda e incoraggia i collezionisti a investire in pezzi che riflettono le loro origini personali o interessi culturali. Poiché gli investimenti tipici forniscono rendimenti inferiori, alcuni considerano gli oggetti da collezione come una valida risorsa alternativa con un potenziale apprezzamento del valore. Tuttavia, nel caso dei beni culturali, la motivazione va oltre il guadagno monetario. I collezionisti possono investire in manufatti unici, opere d’arte o oggetti d’antiquariato, considerandoli tesori culturali degni di conservazione e crescita di valore, salvaguardando così la loro eredità per le generazioni future. Anche le gallerie di design da collezione hanno conquistato il mercato internazionale. Per il gallerista, riunire collezionisti di design significa esporli a nuovi mondi che potrebbero arricchirsi a vicenda.

L’accessibilità dei mercati online guida la crescita del mercato

Sono finiti i tempi in cui ci si limitava ai negozi di antiquariato locali e alle aste regionali. Piattaforme online come Catawiki, Etsy e siti web specializzati abbattono le restrizioni geografiche, esponendo i collezionisti europei a un buffet globale di oggetti da collezione. Questo assortimento diversificato fa appello a una vasta gamma di interessi e guida la crescita del mercato incoraggiando lo scambio interculturale e arricchendo le singole collezioni. Al di là della pura varietà, le piattaforme online incoraggiano l’emergere di vivaci gruppi di nicchia basati su passioni condivise e interessi collezionistici. Che si tratti di un gruppo di appassionati di art déco, di una comunità di armamenti medievali o di un forum di moda vintage, questi luoghi online promuovono la connessione, la condivisione delle conoscenze e opportunità di acquisto e vendita mirate. Immagina una comunità di collezionisti di Art Nouveau che lavorano insieme per autenticare un pezzo o fanno offerte collettive per una stampa rara, promuovendo un’atmosfera dinamica e di supporto per il loro entusiasmo condiviso.

Segmenti di mercato degli oggetti da collezione in Europa • Monete • Francobolli • Azioni • Militare • Libri • Mercato NFT musicale • Orologi e strumenti scientifici • Mercato dei cimeli sportivi • Mappe • Porcellana e Vetro • Moda vintage • Natura • Autografi • Effimero • Auto d’epoca • Mercato dei giocattoli da collezione • I fumetti • Locandine cinematografiche • Oggetti di scena cinematografici • Macchine fotografiche • Fotografie • Etnico • Art Deco • Vittoriano • Immersione • Equitazione • Stereo di fascia alta

L’integrazione della tecnologia aumenta la domanda del prodotto

L’introduzione dei token non fungibili (NFT) ha creato una nuova frontiera nel mondo dei collezionabili. Queste risorse digitali distintive, guidate dalla tecnologia blockchain, forniscono diritti di proprietà su qualsiasi cosa, dall’arte virtuale e dalla musica ai documenti storici. Ciò attrae sia i collezionisti esperti che i principianti esperti di tecnologia alla ricerca di opportunità di investimento uniche al di fuori dei canali regolari. L’attrazione non sta solo nella novità, ma anche nella maggiore fiducia e trasparenza che la blockchain porta con sé. Le registrazioni sicure di proprietà e provenienza integrate nella tecnologia risolvono i problemi di falsificazione di lunga data, in particolare per i prodotti di alto valore.