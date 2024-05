Bonus estate 2024, dalle zanzariere ai condizionatori e centri estivi: ecco le agevolazioni disponibili

Con l’estate alle porte, numerose agevolazioni aiutano ad affrontare il caldo e le relative spese. Tra condizionatori, zanzariere, tende da sole e detrazioni per i centri estivi, ecco i bonus estate 2024 che si possono richiedere nei prossimi mesi

Con l’arrivo imminente dell’estate e delle sue temperature torride, è fondamentale prepararsi adeguatamente per affrontare il caldo e le spese extra che comporta. Si tratta di agevolazioni economiche, accessibili a tutti senza restrizioni di Isee, per aiutare i lavoratori a gestire meglio questo periodo. Dall’installazione di climatizzatori alle zanzariere e alle tende da sole, senza dimenticare gli incentivi per i genitori che iscrivono i figli ai centri estivi, ecco quali sono le agevolazioni disponibili per l’estate del 2024 e a chi spettano.

Bonus condizionatori

Con l’arrivo delle temperature elevate, è comprensibile voler rinfrescare l’ambiente domestico. Grazie al bonus condizionatori, ancora attivo per l’intero anno 2024, è possibile ottenere un incentivo fiscale del 50% sulla spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di condizionatori domestici. Tuttavia, per beneficiare di questa agevolazione, è necessario che il condizionatore sostituisca un impianto esistente o sia adatto sia per il raffreddamento che per il riscaldamento.

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di condizionatori offrono diverse modalità di detrazione:

Bonus Ristrutturazioni (50% di Detrazione): per interventi edilizi più ampi.

Bonus Mobili (50% di Detrazione): senza necessità di ristrutturazione.

Ecobonus (65% di Detrazione): per condizionatori ad alta efficienza energetica.

Superbonus (70% di Detrazione): per interventi di efficientamento energetico.

Le richieste di detrazione vengono effettuate tramite la dichiarazione dei redditi, con pagamento via bonifico e specifica causale.

Ma chi può fare domanda? Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di condizionatori sono accessibili a una vasta platea, compresi proprietari di immobili, locatari, usufruttuari e conviventi. In caso di vendita dell’immobile, il diritto alla detrazione può essere trasferito al nuovo proprietario.

Bonus zanzariere

Anche quest’anno, il bonus zanzariere offre un’opportunità per risparmiare sulle spese di acquisto e installazione di dispositivi anti-zanzare. Questo bonus offre una detrazione del 50% (o del 70% con il Superbonus) sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di zanzariere che svolgono anche la funzione di schermature solari. Tuttavia, per usufruire dell’agevolazione, le zanzariere devono rispettare determinati requisiti di certificazione e prestazione.

Chi può beneficiare di questo bonus? Tutti i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, inclusi gli interventi correlati al Superbonus che prevedono l’installazione di zanzariere. Questo incentivo è esteso a proprietari di unità immobiliari residenziali e a coloro che possiedono un diritto reale su tali immobili.

Per richiedere la detrazione, è necessario presentare una domanda all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori o dal collaudo. Questa comunicazione è fondamentale per ottenere la detrazione fiscale nel Modello 730 2024.La detrazione, calcolata sulle spese sostenute fino a un massimo di 60mila euro per unità immobiliare, può essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. Nel caso del Superbonus, che offre una detrazione del 70%, il recupero delle spese è suddiviso in 4 quote annuali.

Bonus tende da sole

Anche le tende da sole possono essere oggetto di agevolazioni fiscali grazie all’ecobonus. Con una detrazione del 50% sulla spesa, fino a un massimo di 60mila euro, per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, è possibile migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione, riducendo la necessità di utilizzare condizionatori o ventilatori.

Possono usufruire di questo bonus sia privati (proprietari, inquilini, usufruttuari) che aziende e soci di cooperative, divise o indivise. Come per il bonus zanzariere, al termine dei lavori è obbligatorio inviare una scheda descrittiva degli interventi all’Enea entro 90 giorni.

Ma quali tende sono coperte da questo incentivo? La normativa chiarisce che sono ammissibili tende da sole a telo avvolgibile, veneziane, frangisole per pergole e tende a rullo. Questo bonus si applica anche agli edifici esistenti, inclusi case private, condomini e strutture ricettive.

Detrazione centri estivi

Con la chiusura delle scuole durante l’estate, molti genitori si trovano nella necessità di iscrivere i propri figli a centri estivi. Sebbene la normativa attuale non consenta di detrarre tali spese, esiste una possibilità di ottenere uno sconto sull’Irpef per parte della spesa sostenuta. Questa opportunità si applica quando il centro estivo è gestito da un’associazione sportiva dilettantistica o un centro sportivo e l’attività principale dei bambini è legata allo sport. In tal caso, è consentito detrarre la spesa come spesa sportiva al 19%, fino a un massimo di 210 euro per ogni figlio.

Detassazione per i lavoratori nel settore turistico

Un’altra agevolazione da non sottovalutare riguarda i lavoratori impiegati nel settore turistico: essi potranno godere di una detassazione pari al 15% delle loro retribuzioni lorde per il lavoro notturno e straordinario. Questa misura mira a contrastare la cronica carenza di personale nelle strutture ricettive e nei ristoranti, una problematica che affligge il settore turistico durante la stagione estiva.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del bonus, la normativa stabilisce che, una volta riconosciute dal datore di lavoro le prestazioni straordinarie, il lavoratore dovrà presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa dichiarazione attesterà l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente. Successivamente, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore le integrazioni maturate, delle quali potrà richiedere il recupero parziale tramite il modello F24.

Quattordicesima e rimborso 730

A giugno, oltre alle agevolazioni fiscali, è prevista la quattordicesima, un’ulteriore mensilità destinata ai pensionati, che rispettano determinati criteri di reddito, e ai lavoratori dipendenti in virtù dei loro accordi contrattuali collettivi. L’importo della quattordicesima solitamente corrisponde alla media delle retribuzioni ricevute nel corso dei 12 mesi dell’anno, divisa per i mesi effettivamente lavorati.

Inoltre, un sostegno economico fondamentale è offerto attraverso il rimborso del 730, principalmente destinato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno sostenuto spese detraibili nell’anno precedente. La tempistica di erogazione del rimborso varia in base alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma costituisce un valido supporto per affrontare le spese estive.