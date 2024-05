Intesa Sanpaolo: al via il buyback da 1,7 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo ha dato il via al programma di acquisto di azioni proprie per un massimo di 1,7 miliardi di euro e fino a 1 miliardo di titoli. Il buyback è stato approvato dall’assemblea dei soci e autorizzato dalla Bce. Si parte il 3 giugno e terminerà il 25 ottobre. Ecco i dettagli

Intesa Sanpaolo ha annunciato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie (buyback) per un massimo di 1,7 miliardi di euro e fino a 1 miliardo di azioni ordinarie. Il programma, autorizzato dalla Bce l’11 marzo 2024 e approvato dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo il 24 aprile 2024, è finalizzato all’annullamento delle azioni acquistate.

Buyback Intesa: si parte il 3 giugno, conclusione entro il 25 ottobre

Il programma di acquisto di azioni proprie di Intesa Sanpaolo inizierà il 3 giugno 2024 e terminerà entro il 25 ottobre 2024. L’acquisto, che potrà avvenire anche in parte o in via frazionata, sarà gestito da un intermediario terzo in piena indipendenza, rispettando i termini approvati dall’Assemblea di Intesa Sanpaolo del 24 aprile 2024, che prevedono l’annullamento delle azioni acquistate entro il 25 ottobre 2024.

I dettagli del buyback di Intesa

Il buyback di Intesa Sanpaolo, autorizzato dall’Assemblea e valido fino al 25 ottobre 2024, prevede che le azioni possano essere acquistate a un prezzo determinato di volta in volta. Il prezzo minimo non dovrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente, diminuito del 10%, mentre il prezzo massimo non dovrà superare il prezzo di riferimento aumentato del 10%. In ogni caso, il prezzo non sarà superiore al più elevato tra l’ultima operazione indipendente e l’offerta in acquisto indipendente più alta sul mercato.

Le operazioni di acquisto possono avvenire in una o più volte e il numero massimo giornaliero di azioni acquistate non supererà il 25% del volume medio giornaliero di aprile 2024, pari a 80,3 milioni di titoli. Gli acquisti saranno sospesi durante il programma di assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti, previsto per settembre 2024 e debitamente comunicato al mercato.

Eventuali modifiche al programma saranno comunicate secondo le normative vigenti. Le azioni acquistate saranno annullate senza ridurre il capitale sociale nominale, con possibilità di eseguire l’annullamento in più fasi. Intesa Sanpaolo informerà il mercato delle operazioni di annullamento e aggiornerà lo Statuto con la nuova composizione del capitale sociale.