Air France-Klm punta al controllo di Sas: accordo per salire al 60,5% del capitale

Air France-Klm salirà al 60,5% del capitale di Sas, compagnia aerea scandinava, acquistando le quote di Castlelake e Lind Invest. L’operazione, attesa per il 2026, rafforza la presenza del gruppo nel Nord Europa dopo una collaborazione già avviata nel 2024

Air France-Klm ha deciso di fare sul serio con Sas (Scandinavian Airlines). Dopo aver acquisito una quota del 19,9% nel 2024, il gruppo franco-olandese è pronto a salire al 60,5%, diventando azionista di maggioranza. Il passaggio avverrà attraverso l’acquisto delle partecipazioni oggi detenute da Castlelake e Lind Invest, portando così sotto la propria ala la compagnia di bandiera di Danimarca, Norvegia e Svezia.

La mossa non è improvvisa. Già un anno fa, quando Air France-Klm era entrata nel capitale di Sas, aveva lasciato intendere che l’obiettivo era diventare azionista di controllo. Ora l’intenzione è messa nero su bianco. L’operazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2026, se tutte le autorizzazioni regolatorie andranno a buon fine. Il valore totale dell’investimento sarà determinato al momento del closing, sulla base dell’ultima performance finanziaria di Sas, inclusi Ebitda e indebitamento netto. Lo Stato danese resterà a bordo con il suo 26,4% e manterrà i suoi seggi nel consiglio di amministrazione.

Air France-Klm e Sas, una partnership già decollata

La partnership tra Air France-Klm e Sas è già ben avviata. Le due compagnie hanno cominciato a lavorare insieme già nell’estate del 2024, stringendo accordi commerciali come il code-sharing e l’interline, fino all’ingresso ufficiale di Sas nell’alleanza SkyTeam. Un’intesa che, nel tempo, ha dimostrato di funzionare e di generare risultati concreti. Proprio sulla base di questi primi successi, il gruppo franco-olandese ha deciso di fare il passo successivo con la trasformazione di Sas in una filiale vera e propria. Una scelta che riflette la volontà del gruppo di rafforzare la propria posizione nel mercato scandinavo, scommettendo su una compagnia che, dopo anni difficili, sembra tornata a volare alto.

Sas, una compagnia risanata che piace sempre di più

La decisione di Air France-Klm arriva in un momento particolarmente favorevole per Sas. Dopo un profondo processo di ristrutturazione, la compagnia scandinava ha migliorato nettamente i propri conti. Nel 2024 ha trasportato oltre 25 milioni di passeggeri, conta 138 aerei in flotta, serve più di 130 destinazioni e ha registrato 4,1 miliardi di euro di ricavi. E non solo. Il suo programma fedeltà Eurobonus ha superato gli 8 milioni di iscritti.

Dati che non sono passati inosservati alla compagnia franco-olandese. “Sas ha fatto un ottimo lavoro di rilancio e oggi è una realtà solida e promettente”, ha commentato Benjamin Smith, numero uno di Air France-Klm. “Siamo felici all’idea di accoglierla pienamente nel nostro gruppo. Questo passaggio porterà benefici concreti ai viaggiatori scandinavi e darà nuovo slancio all’intero team Sas”.