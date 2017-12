Addio al 2017: da Trump ai Bitcoin, fatti e persone che hanno segnato l’anno

FIRSTonline ha scelto per i lettori una carrellata di articoli da noi pubblicati su fatti e personaggi da ricordare dell’anno appena concluso.

La redazione di FIRSTonline ha ripercorso per i suoi lettori le tappe più significative dell’anno appena concluso, che vi riproponiamo attraverso una selezione di alcuni degli articoli da noi pubblicati negli ultimi 12 mesi. Dalle mosse di Trump al biotestamento, dai migranti al Bitcoin, dalla vittoria di Macron che ha messo un argine alle spinte disgregazioniste in Europa al terremoto in Italia, ecco quali sono stati – tra quelli che abbiamo trattato – gli eventi a nostro giudizio più importanti del 2017.

MONDO

– Clima, Trump: Usa fuori da accordo Parigi. Tra i fatti più importanti del 2017 c’è sicuramente il primo anno di presidenza di Donald Trump alla Casa Bianca. Dovendo scegliere tra le tante mosse, dalle poltrone cambiate in continuazione alla stretta sull’immigrazione, abbiamo pensato all’uscita degli Usa dagli accordi sul clima Cop21.

– Russiagate, svolta: Flynn confessa e Trump trema. Riguarda sempre il presidente statunitense – ma in questo caso anche un’altra grande potenza internazionale come la Russia – un altro grande caso che ha caratterizzato il 2017. I legami tra il clan di Trump e il Cremlino sono quasi costati al presidente Usa l’impeachment.

– Corea del Nord: corsa al nucleare, ma Seul non teme Pyongyang. Il 2017 è stato l’anno della crisi nucleare, con il regime di Pyongyang che ha effettuato più di un test, affermandosi come nuova minaccia atomica. Vi proponiamo un pezzo di analisi, al di là delle continue provocazioni che hanno distinto gli ultimi mesi.

– Guerra all’Isis, Raqqa liberata. Il terrorismo islamico è più che mai vivo, ma quest’anno l’epicentro del califfato, tra Siria e Iraq, ha subito dei colpi importanti. In particolare è stata liberata dalle milizie filo-americane la roccaforte Raqqa.

– G7: no a terrorismo e protezionismo. A maggio, a Taormina, si è tenuto il primo G7 dell’era Trump, prima occasione di confronto tra il presidente degli Stati uniti da poco eletto e i grandi leader europei, compreso il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni. Si è parlato soprattutto di terrorismo e commercio.

EUROPA

– Francia, vince Macron e vince l’Europa: è il nuovo Presidente della Repubblica. L’annata appena conclusa è stata contraddistinta da diverse tornate elettorali nel Vecchio Continente: spiccano per rilievo quelle in Francia e Germania, ma hanno votato anche Olanda e Austria. In Francia ha vinto l’europeista Emmanuel Macron che ha sconfitto l’euroscettica Marine Le Pen.

– Elezioni Germania: Merkel vince ma perde voti, boom ultradestra, crollo Spd. A differenza che in Olanda e Austria, dove sono andate molto bene le forze populiste, anche in Germania – così come in Francia – ha vinto l’establishment. Addirittura, seppur con una maggioranza più ristretta e nonostante la sua posizione impopolare sui migranti, è stata confermata la Cancelliera Angela Merkel.

– Referendum Catalogna: 90% sì. Rajoy: “Illegale”. Altro grande evento continentale del 2017 è stata la vicenda catalana: dal referendum per l’indipendenza con la netta vittoria del Sì, alle nuove elezioni per il Parlamento catalano, che hanno visto ancora una volta vincere gli indipendentisti.

– Migranti, Juncker: Italia eroica. Sempre a livello europeo è impossibile non ricordare ancora una volta la tragedia dei migranti morti nelle acque del Mediterraneo. Da quest’estate è stato trovato l’accordo per ridurre gli sbarchi, mentre tra maggio e giugno il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha più volte dato merito all’Italia sulla gestione del fenomeno.

– Barcellona, il terrorismo insanguina le Ramblas: decine di morti e feriti. Tra i vari attentati del 2017 va sicuramente ricordato quello che ha colpito una delle città simbolo dell’Europa. Il 17 agosto ci furono anche diversi italiani tra le vittime.

ITALIA

– Il biotestamento è legge: sì del Senato, ecco cosa cambia. Tornando alle questioni di casa nostra, abbiamo scelto come prima notizia una delle più recenti ma anche significative e attese da tantissimo tempo: ecco come, dopo tanti anni di battaglia, è cambiata la disciplina del fine vita.

– Renzi: “Scissione Pd ideata da D’Alema”. Sul fronte politico, oltre alla nuova legge elettorale e ai tanti temi di discussione di questi 12 mesi, va segnalata la scissione del Partito Democratico, primo partito alle ultime elezioni politiche del 2013.

– Fincantieri: 50+1 per cento di Stx agli italiani. Questo caso riguarda l’Italia ma anche l’Europa, in quanto dopo un lungo braccio di ferro tra Roma e Parigi, che ha visto coinvolti anche i rispettivi governi, la società navale italiana è riuscita ad avere una quota di maggioranza del gruppo francese che gestisce gli storici impianti di Saint-Nazaire, sull’Atlantico.

– Agenzia Farmaco, Milano beffata: vince Amsterdam al sorteggio. Sempre l’Italia e sempre nel contesto europeo, ma questa volta in chiave negativa, riguarda la sfortunata vicenda che ha visto Milano puntare tutte le sue carte sull’assegnazione dell’EMA (agenzia europea del farmaco) e perdere al sorteggio a favore di Amsterdam.

– Terremoto e neve: 1 morto, 3 dispersi e una valanga su un hotel (VIDEO). La notizia di cronaca che più ha scosso il 2017 degli italiani è arrivata quasi un anno fa: la valanga sull’Hotel Rigopiano, a Farindola in Abruzzo, è costata la vita a 29 persone. Si tratta della tragedia più grave causata da valanga avvenuta in Italia dal 1916 e dal 1999 in Europa.

ECONOMIA E FINANZA

– Bitcoin, tutti i pregi e i difetti delle criptovalute. In quanto giornale finanziario non potevamo non dedicare attenzione particolare agli eventi legati all’economia internazionale, ai mercati e alla tecnologia. E in questo senso, nessuno potrà negare che il 2017 è stato anche e soprattutto l’anno dell’esplosione del Bitcoin. Vi proponiamo l’analisi di Alessandro Fugnoli.

– Jerome Powell, chi è il nuovo presidente della Fed. Entrerà in carica nel 2018 al posto di Janet Yellen, ma la sua nomina è avvenuta in questo anno solare. Ecco come, presumibilmente, cambierà la Federal Reserve con Jerome Powell.

– Bankitalia: Gentiloni riconferma Visco. In Italia invece sulla poltrona della massima istituzione bancaria rimane Ignazio Visco, nonostante tutte le polemiche sui vari scandali bancari degli ultimi anni, da Mps a alle banche venete fino a Banca Etruria.

– Borsa: Pirelli torna nel FtseMib dal 18 dicembre. Dopo un’assenza di due anni da Piazza Affari, lo storico titolo è tornato nel paniere principale della Borsa milanese. A cedergli il posto è stata Banca Mediolanum, slittata tra le Mid Cap.

– Jeff Bezos è il nuovo uomo più ricco del mondo, ecco la classifica. Il paperone del mondo non è più Bill Gates: gli fa spazio il patron di Amazon, mentre continua a crescere vertiginosamente la ricchezza degli ultra-miliardari del pianeta, in particolare americani e cinesi.

– L’iPhone compie 10 anni: storia di una rivoluzione. Come spesso accade, anche se in pochi lo sanno, il gioiello di Apple nacque da uno dei più grandi fallimenti della storia del computer. Ecco come andò.

ADDII

Il 2017 è stato anche l’anno di morti eccellenti: cantanti, artisti, attori, ma anche personaggi del mondo della politica, della cronaca, del made in Italy e della malavita. Ne abbiamo scelti alcuni che, per importanza o per motivi che ci stanno a cuore, sono da ricordare: Guido Rossi, Carla Fendi, Helmut Kohl, Laura Biagiotti, Giacomo Vaciago, Gualtiero Marchesi, Alessandro Pansa. Dopo una lunga prigionia, il “capo dei capi” Totò Riina è morto in carcere a Parma portando con sé i segreti dei suoi efferati crimini.