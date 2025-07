Amazon Prime Day 2025, quando inizia a luglio? Sconti e offerte per quattro giorni: date, durata e come prepararsi

Amazon Prime Day 2025 sarà esteso per la prima volta a quattro giorni consecutivi: dalle 00:01 dell’8 luglio fino alle 23:59 dell’11 luglio. Ecco i dettagli

Amazon ha ufficializzato le date del Prime Day 2025: la nuova edizione del principale evento di sconti estivi si terrà da martedì 8 a venerdì 11 luglio, per un totale di quattro giorni consecutivi di promozioni. Questa estensione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle tradizionali 48 ore, offrendo più tempo per approfittare degli sconti esclusivi riservati agli abbonati Amazon Prime.

Amazon Prime Day 2025: quando inizia e quanto dura

Le offerte prenderanno il via alle 00:01 dell’8 luglio e si concluderanno alle 23:59 del 11 luglio. Gli sconti saranno riservati agli utenti iscritti ad Amazon Prime e interesseranno migliaia di prodotti appartenenti a diverse categorie, tra cui tecnologia, elettronica di consumo, dispositivi smart, moda, casa, cucina e altro ancora. Oltre agli sconti validi per tutta la durata dell’evento, Amazon proporrà quotidianamente le cosiddette “Offerte di oggi”, promozioni a tempo limitato con tematiche specifiche per stimolare acquisti mirati.

Come accedere alle offerte del Prime Day di Amazon

Per accedere alle promozioni del Prime Day 2025 è indispensabile avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime. Oltre agli sconti esclusivi, l’iscrizione offre spedizioni rapide senza costi aggiuntivi, accesso a contenuti in streaming tramite Prime Video, musica e podcast con Prime Music, giochi attraverso Prime Gaming, ebook e riviste con Prime Reading, oltre a spazio cloud illimitato per le foto tramite Amazon Photos. Chi non è ancora abbonato può attivare la prova gratuita di 30 giorni, valida anche durante il Prime Day. Per studenti universitari e giovani tra i 18 e i 22 anni sono previsti programmi specifici, come Prime Student o Young Adult, che offrono un periodo di prova di 90 giorni e tariffe scontate.

Amazon Prime Day 2025: offerte anticipate e prodotti attesi

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno Amazon potrebbe anticipare alcune promozioni, in particolare sui prodotti del proprio ecosistema come Echo, Kindle, Fire TV, Ring e altri dispositivi smart. Sebbene non confermato ufficialmente, questo tipo di offerte anticipate è una prassi consolidata.

Le categorie più rappresentate durante il Prime Day includono dispositivi tecnologici quali smartphone, cuffie, laptop, ma anche articoli per la casa, piccoli elettrodomestici, gadget, abbigliamento e accessori. Molte offerte saranno disponibili solo per poche ore o fino a esaurimento scorte, rendendo utile una preparazione anticipata e un monitoraggio costante delle promozioni.

Prime Day 2025: come prepararsi e cosa comprare su Amazon

Per non perdere nessuna offerta durante il Prime Day 2025 di Amazon: