It Wallet: nuovi documenti in arrivo nel portafoglio digitale. Ecco quali sono

Sono in dirittura d’arrivo due decreti attuativi che amplieranno il numero di documenti presenti su It Wallet. L’obiettivo del governo è quello di avviare una nuova versione entro la fine del 2025

Stanno per aggiungersi nuovi documenti a It Wallet, il portafoglio digitale italiano con valore legale che consente di avere sullo smartphone una versione elettronica di alcuni dei principali documenti d’identità. Ne mancano ancora molti, ma il progetto procede. Sono infatti in via di definizione due nuovi decreti attuativi, attualmente giunti alla fase di bozza, che permetteranno di ampliare il numero di documenti presenti su It Wallet.

Cosa c’è adesso su It Wallet

Al momento il nostro portafoglio digitale, integrato nell’app Io contiene solo patente, tessera sanitaria, tessera europea assicurazione malattia, e carta europea della disabilità. Possono visualizzarli i cittadini che ne fanno richiesta attraverso la stessa App. Per accedere servono Spid o Carta d’identità digitale.

Quella a cui si può accedere al momento è però solo una versione base, “limitata”. L’obiettivo del governo è quello di avviare una nuova versione del wallet entro la fine del 2025, anticipando l’avvio del progetto europeo, in programma per il 2026.

“Il sistema sarà presto pienamente attivo con la pubblicazione dei due decreti attuativi previsti dal cad (codice amministrazione digitale) e con l’introduzione di ulteriori funzionalità, tra le quali vorrei citare l’accesso dei cittadini a servizi online delle pubbliche amministrazioni con l’autenticazione tramite ‘Entra con wallet’, la disponibilità nel wallet pubblico della patente come documento equipollente della carta di identità e la possibilità per gli operatori privati di abilitarsi come provider”, ha annunciato la settimana scorsa il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti.

It Wallet: nuovi documenti in arrivo, ecco quali sono

Dovrebbero arrivare in breve tempo due decreti attuativi dei ministeri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione che definiranno il quadro normativo del wallet italiano, mentre l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) ha appena elaborato le linee guida tecniche per il suo funzionamento.

Le bozze dei decreti prevedono di introdurre all’interno del wallet altri quattro documenti elettronici oltre a quelli già presenti. Quali sono? Isee, titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica, laurea e iscrizione all’istruzione superiore, residenza e iscrizione alle liste elettorali. Per la carta d’identità, invece, bisognerà attendere ancora un altro po’.