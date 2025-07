Ovs regina di Borsa nel fashion ma l’Ad Beraldo non si ferma e pensa a nuove acquisizioni: Tamburi ha visto giusto

Utili e investimenti in crescita e successo in Borsa per Ovs, il maggior gruppo di abbigliamento italiano guidata dall’abile Stefano Beraldo, su cui Gianni Tamburi, il principale azionista della società veneta, ha scommesso da tempo con grande fiuto

Bisogna accendere i riflettori su Ovs, il maggior gruppo italiano di abbigliamento guidato da Stefano Beraldo, che continua a raccogliere successi sul mercato ed è diventato uno dei migliori titoli italiani del fashion con un rialzo di Borsa dall’inizio dell’anno 41,3% malgrado non siano tempi facili per il settore. Merito di un modello di business azzeccato (accanto all’abbigliamento c’è anche una rete di supermercati) e delle grandi capacità manageriali di Berardo che si guarda bene dal vivere sugli allori e pensa già a investire in nuove acquisizioni. Nel mirino c’è il leader dei casalinghi Kasanova dopo aver appena rilevato il 100% di Goldenpoint, marchio di successo nei costumi. Su Beraldo il fiuto di Gianni Tamburi, uno dei più brillanti banchieri d’affari italiani che è il primo azionista Ovs con oltre il 31%, ha avuto ancora una volta ragione. Tamburi considera Berardo un manager di grande valore e da tempo ha deciso di scommettere su di lui. Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nel 2024 Ovs ha chiuso il bilancio con vendite, ebitda e utili in crescita e promette di replicare la performance nel 2025 ma senza rinunciare a investire e a distribuire dividendi. E per fortuna la Borsa se n’è accorta.