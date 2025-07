Tyche Bank è main partner della Fondazione Messina per la cultura

Presentato il calendario degli eventi promossi dalla nuova Fondazione culturale della Città di Messina, istituita su impulso dell’Amministrazione Comunale. L’obiettivo è rilanciare il settore culturale e rafforzare la rete degli operatori del territorio

Tyche Bank – specializzata in finanza d’impresa, gestione di crediti fiscali, NPL e UTP, nonché in procedure concorsuali – è Main Partner della Fondazione Messina per la Cultura, nuova istituzione voluta dall’Amministrazione Comunale di Messina per rilanciare il settore culturale.

L’iniziativa prevede una programmazione diffusa di attività socio-culturali su tutto il territorio messinese, con particolare attenzione ai giovani e ai progetti nati dal basso. Il fine è quello di supportare e far crescere le realtà culturali nascenti ed in via di sviluppo, oltre a rafforzare le produzioni artistiche già esistenti. La Fondazione ha il compito di realizzare una serie di iniziative con un’unica regia, che unisca esperienza, professionalità e visione.

“La forza di questo progetto – ha commentato Bruno Messina, Vicedirettore Generale Vicario di Tyche Bank – consiste nell’aver realizzato una programmazione annuale che coinvolge tutto il territorio, valorizzando quanto sin qui fatto e dando voce anche ad iniziative emergenti, in particolare quelle curate dai giovani. Riteniamo che la cultura sia in grado di generare coesione, innovazione e crescita, contribuendo alla costruzione di un futuro più inclusivo e consapevole. Siamo molto contenti di potere condividere e contribuire allo sviluppo delle attività fortemente volute da tutta l’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione. D’altronde lo sviluppo economico di un territorio passa attraverso la crescita culturale di una comunità, che rappresenta un volano importante di sviluppo. Vogliamo essere un partner di progetto, oltre che uno sponsor, riconoscendo il peso rilevante della cultura per il territorio.”

L’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro, ha dichiarato: “Presentiamo con orgoglio un calendario che è il risultato di una visione condivisa. È un programma pensato per far vivere la Città ogni giorno, con eventi di qualità e grande partecipazione. E siamo felici che questo percorso parta con un sostegno importante: Tyche Bank ha scelto di essere al nostro fianco non come semplice sponsor, ma come vero e proprio Main Partner, riconoscendo il valore strategico della cultura per il territorio. Un segnale forte di fiducia che ci spinge a fare sempre meglio”.

Il calendario degli eventi è stato presentato il 1° luglio 2025. È consultabile online sul sito della Fondazione: www.fondazionemessinaperlacultura.it