Wine Spot: a Villa Campolieto eccellenze del territorio vesuviano e inclusione

Valorizzare il patrimonio vitivinicolo del territorio vesuviano e le sue infinite bellezze culturali: nasce con questo obiettivo Wine Spot – Vini Senza Barriere, l’evento che dà voce alle eccellenze enologiche di questa terra, coniugando la conoscenza del vino alla scoperta del territorio, con una particolare attenzione all’inclusione sociale. Appuntamento sabato 31 maggio per conoscere le 13 cantine del Vesuvio, degustare i loro vini e osservare più da vicino una delle storie enologiche più affascinanti del nostro Paese.

Sarà Villa Campolieto ad ospitare i banchi di assaggio per un vero proprio viaggio di degustazione che trasporta indietro nel tempo. Siamo ad Ercolano, in una delle ville settecentesche più affascinanti del Miglio d’Oro, il celebre tratto della Strada Regia delle Calabrie, l’antico percorso che si estende per circa 8 chilometri ai piedi del Vesuvio e che custodisce un complesso di oltre cento ville vesuviane. Un vero e proprio tempio di storia dove produttori e appassionati si incontreranno tra racconti di vino, grandi degustazioni e visite guidate all’interno della villa.

Wine Spot è un evento che coniuga vini d’eccellenza, valorizzazione del territorio e delle sue attrattive, nonché una particolare attenzione all’inclusività. L’iniziativa, ideata da Drop Eventi, vedrà infatti l’organizzazione di numerosi laboratori dedicati ai ragazzi con disabilità, per il divertimento dei piccoli visitatori e delle loro famiglie. Nonché la partecipazione di “Un fiore della vita”, la cooperativa sociale dedita all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in momentanea difficoltà. I ragazzi dell’Associazione saranno infatti parte integrante del catering della serata, un gesto concreto che mette al centro le persone e il valore della comunità. Il progetto prevede inoltre un’esperienza immersiva incentrata sulla valorizzazione dei vini del Vesuvio mediante l’utilizzo di un ologramma 3D che mostrerà la storia e le peculiarità di questa produzione attraverso il racconto di un sommelier. Un’iniziativa coinvolgente per dare la possibilità di immergersi nella cultura enologica di questo territorio, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Ad arricchire la giornata di degustazione, la Mostra Dall’Uovo alle Mele, un excursus che svelerà l’anima storica di Villa Campolieto in un percorso di visita tra racconti, arte e vita quotidiana dall’antica Roma al Settecento. E infine, subito dopo il buffet aperto fino alle 20.30, spazio alla musica live con Sarah Jane Morris insieme al Solis String Quartet, per un finale di serata tra le note del quartetto d’archi. L’evento è stato realizzato con il contributo dell’Assessorato al Turismo e ai Beni culturali della Regione Campania e con la consulenza e il supporto organizzativo di VitignoItalia, il Salone dei Vini e dei Territori Vitivinicoli Italiani punto di riferimento per il settore enologico che, ogni anno, fa di Napoli il palcoscenico delle eccellenze del vino italiano. Progetto cofinanziato con Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) della Regione Campania parte corrente 2024 “Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale e internazionale”. Info: 3384685369