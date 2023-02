Condividi Twitter

Welfare, Sit Group: nuova parental policy a sostegno dei genitori

Con la sua nuova parental policy Sit SIT ha aggiunto permessi retribuiti e permessi speciali per i neopapà, fino a 700 euro in più di welfare per i neogenitori e potenzia lo smart working prima e dopo la nascita

Sit, multinazionale che crea soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e per la misurazione dei consumi, ha creato una nuova parental policy a supporto dei genitori.

L’obiettivo dell’azienda è quello di sostenere di promuovere e sostenere la genitorialità attraverso durante due fasi: nel periodo prenatale, al fine di agevolare la preparazione all’arrivo del bambino e nel periodo immediatamente successivo all’arrivo del bambino fino al compimento dei tre anni, al fine di favorire la ripresa e la conciliazione vita privata-lavoro.

Le misure si aggiungono a quelle previste dal CNL e dalla normativa vigente.

La parental policy sarà applicata a tutti i dipendenti di SIT e MeteRSit Italia che annuncino una maternità e/o una paternità, sia essa naturale o adottiva ed enterà in vigore dal 1° marzo 2023. Cosa prevede la nuova parental policy di Sit Sit ha inserito diverse misure all’interno della nuova parental policy tra le quali: 5 giorni di permesso aggiuntivi e retribuiti per i neopapà da poter usufruire entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia

700 euro di “welfare on top” per supportare i genitori con figli fino ai 3 anni di età

15 giorni di smart working al mese durante il primo mese di rientro a lavoro dopo il congedo obbligatorio

3 permessi retribuiti per i papà affinché possano assistere alle visite prenatali

lavoro in smart working totale per gestire la permanenza all’estero in caso di adozione internazionale

un ulteriore permesso retribuito all’anno per accompagnare i figli fino a 14 anni a visite mediche

condizioni agevolate per i figli dei dipendenti SIT e MeteRSIT per la partecipazione ai servizi di doposcuola e centri estivi della Fondazione SIT – Sport, Inclusione, Talento a Padova. “Con questa e con le altre iniziative di welfare aziendale, di benessere e di inclusione vogliamo promuovere concretamente una cultura fondata sulla meritocrazia, sull’uguaglianza e sul rispetto di ogni genere di diversità. Con l’obiettivo più ampio di supportare una crescita sostenibile delle persone e generare un ambiente di lavoro positivo, sicuro e stimolante, ci impegniamo quotidianamente nella realizzazione di iniziative di equità, e la parental policy da poco varata ne è testimonianza” ha dichiarato Roberta Fagotto, Group HR Director di SIT.