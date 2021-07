VinoxRoma: cinque giorni di cibo, vini, cucina e cultura dell’eccellenza all’EUR

Cooking Show, vini di eccellenza, abbinamenti cibo vino, grandi chef, commistioni bere-miscelato, territorio: il mondo del food scommette sulla ripartenza di qualità

Cinque serate all’insegna dell’eccellenza enogastronomica che hanno come scenario il Giardino delle Cascate del Laghetto dell’Eur a Roma. Da oggi a sabato 17 luglio i visitatori potranno godersi il fascino di una serata sotto le stelle e con le stelle. Sono tante le star del mondo enogastronomico che riempiono il ricco calendario dell’iniziativa organizzata da Excellence in collaborazione con Eur Spa. Chef importanti, produttori di eccellenze, personaggi di altri settori che andranno a formare un programma in grado di soddisfare tanto gli appassionati quanto i semplici curiosi.

“Abbiamo cercato di costruire un format in qualche modo diverso – spiega Pietro Ciccotti, fondatore di Excellence – in grado di coniugare diversi aspetti. Tema centrale rimane quello della sostenibilità, con in primo piano gli obiettivi di sviluppo enunciati dalle Nazioni Unite. E poi spazio a grandi chef, con la possibilità per il pubblico di degustare piatti straordinari e provarli con i vini presenti alla manifestazione, per abbinamenti di alta qualità ma con un prezzo accessibile anche ai giovani che rimangono un nostro preciso target di riferimento”.

“Il vino italiano di qualità e il talento culinario – sottolinea Antonio Rosati, A.D. di Eur Spa, società proprietaria del Giardino delle Cascate – saranno un importantissimo volano della ripresa economica post-pandemica, che, nel quadro dell’economia della bellezza che stiamo sostenendo all’Eur, può diventare un significativo fattore di crescita per il turismo e l’accoglienza della città. E’ per noi la prima edizione, a cui crediamo moltissimo. In particolare come attenzione verso i giovani per diffondere la cultura del bere responsabile e divertente”.

Diverse le aree tematiche, per un percorso che si snoda dal market, dove le aziende propongono ai visitatori i loro prodotti, al Bibenda Tasting Area, spazio che vede la FIS (Federazione Italiana Sommelier) racconterà i vini, le cantine e i territori della penisola.

Non mancano i cooking show, che offrono l’opportunità di provare l’abbinamento perfetto tra i piatti elaborati da un parterre di grandi chef e le etichette presenti all’iniziativa. Imperdibile un passaggio presso WineXAbility, con il Maestro Massimo D’Addezio, in collaborazione con “Drinkable-berebeneovunque”, a regalare magiche commistioni tra vino e bere miscelato.

Mentre la Green Arena racconterà, grazie ad “Agri-culture”, la rassegna curata da Isabella Perugini, il valore del vino inteso come espressione di cultura con interventi di personaggi del calibro di Oscar Farinetti, Edoardo Bennato e molti altri. E infine grande attesa per “I Ristoranti del Territorio”, passerella del gusto che ogni sera, a rotazione, vedrà coinvolti due ristoranti e una pizzeria rappresentativi di Roma e del Lazio.

IL PROGRAMMA

Martedì 13 luglio

Green Arena

19.30 Inaugurazione e Premiazione

Cooking Show 20.00 Ciro Scamardella – Ristorante Pipero, 1 stella Michelin

Cooking Show 21.00 Fundim Gjepali – Ristorante Antico Arco

Bibenda Tasting Area 21.00 Degustazione D’Estate

Green Arena 21.30 AgriColture: Chiara Soldati – La Scolca e Simone Trempia

Cooking Show 22.00 Federico Prodon – Caffè Hungaria

Cooking Show 23.00 Giampaolo Zhan – Ristorante Allure

Mercoledì 14 luglio

Green Arena 19.00 Mamaseeds: Seminario

Bibenda Tasting Area 19.30 Degustazione D’estate

Cooking Show 20.00 Paulo Ricardo Aires – Ristorante Reserva

Green Arena 20.00 Presentazione Associazione Cuochi Roma

Green Arena 20.30 Convegno sulla Sostenibilità a cura di Ferrarelle

Cooking Show 21.00 Stefano Chinappi – Ristorante Chinappi

Bibenda Tasting Area 21.00 Degustazione D’estate

Green Arena 21.30 AgriColture: Francesco Mellone – Nelle migliori famiglie

Cooking Show 22.00 Daniel Celso – CON.TRO Contemporary Bistrot

Cooking Show 23.00 Roberto Campitelli – Ristorante L’Osteria di Monteverde

Giovedì 15 luglio

Green Arena 19.30 FIPE: Cucina romanesca e i vini del Lazio. Abbinamento perfetto Bibenda Tasting Area 19.30 Degustazione D’Estate

Cooking Show 20.00 Yamamoto Eiji – Ristorante Sushisen

Green Arena 20.30 Sara Dellabella – St. Louis il coraggio di un capitano

Cooking Show 21.00 Paolo Cacciani – Ristorante Cacciani

Bibenda Tasting Area 21.00 Degustazione D’estate

Green Arena 21.30 AgriColture: Pierluigi Pardo

Cooking Show 22.00 Fabio Sangiovanni – Ristorante Aroma, 1 Stella Michelin

Cooking Show 23.00 Diego Filipponi – Osteria dei Pazzi

Venerdì 16 luglio

Green Arena 19.30 Visioni e Prospettive al servizio del Territorio a cura di Euretica

Bibenda Tasting Area 19.30 Degustazione D’estate

Cooking Show 20.00 Alfonso Crisci – EPOS Bistrot

Cooking Show 21.00 Gabriele Muro – Ristorante Adelaide

Bibenda Tasting Arena 21.00 Degustazione D’estate

Green Arena 21.30 AgriColture – Francesco Annibali e Rocco Tolfa – Il linguaggio del vino

Cooking Show 22.00 Fabio Di Vilio – Ristorante La Scialuppa da Salvatore

Green Arena 22.30 Sunny Brothers – Musica dal vivo

Cooking Show 23.00 Daniele Creti – Ristorante Qvinto

Sabato 17 luglio

Green Arena 19.30 L’esperienza con GIUSTA delivery. Degustazione e Contest

Bibenda Tasting Area 19.30 Degustazione D’estate

Cooking Show 20.00 Daniele Roppo – Ristorante Il Marchese

Green Arena 20.30 AgriColture: Oscar Farinetti ed Edoardo Bennato

Bibenda Tasting Area 21.00 Degustazione D’estate

Cooking Show 21.00 Antonio Galatà, Biologo nutrizionista e Marco De Vita, Chef Tecnologo Alimentare

Cooking Show 22.00 Dino De Bellis – Docente di Excellence Academy

Green Arena 22.30 Ale G Dj set lounge jazz & electro swing

Cooking Show 23.00 Giovanni Cappelli – Ristorante Le Tamerici

Info e prenotazioni: https://www.vinoxroma.it