Vino: sono130 i migliori vini italiani selezionati da Wine Spectator presentati al Vinitaly

Centotrenta vini rossi bianchi, rosé e spumanti considerati vere e proprie icone del meglio del made in Italy enologico, sono stati selezionati nella speciale classifica di “OperaWine 2023”, la prestigiosa rivista americana di settore per il supertasting che apre le manifestazioni del Vinitaly 2023.

Su tutte le regioni italiane domina la Toscana con 35 aziende selezionate che hanno il loro punto di forza nel Brunello di Montalcino, nel Chianti Classico, nei Bolgheri e Supertuscan. In seconda posizione si colloca il Piemonte con 19 etichette e gli intramontabili Barolo e Barbaresco, seguito dal Veneto, con 17 aziende. Vengono quindi la Sicilia con 10 menzioni, la Campania con 8. La parte del leone è appannaggio del Nord con 57 imprese. Il Centro ne vanta 44 e il Sud 29. La classifica stilata ogni anno da Wine Spectator per la sua autorevolezza è fondamentale nella promozione dei vini italiani presso i consumatori esteri soprattutto negli Usa il più importante mercato per l’export del made in Italy che vale 2,3 miliardi di euro.

Particolare rilevante è che nell’edizione di quest’anno si registrano 10 i nuovi ingressi rispetto alla selezione del 2022: Colli di Lapio, San Salvatore, Conte Vistarino, Masottina, Giacomo Borgogno & Figli, Feudo, Montoni, Cantina Nals Margreid, Lamole di Lamole, Vecchie Terre di Montefili, Monte del Frà

L’elenco dei migliori vini italiani selezionati da Wine Spectator

Abruzzo

Masciarelli

Basilicata

d’Angelo

Elena Fucci

Grifalco della Lucania

Calabria

Librandi

Campania

Mastroberardino

Feudi di San Gregorio

Quintodecimo

Montevetrano

San Salvatore

Colli di Lapio

Terredora di Paolo

Salvatore Molettieri

Emilia-Romagna

Tenuta Pederzana

Friuli/Venezia-Giulia

Vie di Romans

Marco Felluga

Bastianich

Livio Felluga

Gravner

Jermann

Lazio

Famiglia Cotarella

Liguria

Cantine Lunae Bosoni

Lombardia

Guido Berlucchi

Ca’ del Bosco

Conte Vistarino

Nino Negri

Bellavista

Arpepe

Rainoldi

Marche

Umani Ronchi

Garofoli

Bisci

Molise

Catabbo

Piemonte

Produttori del Barbaresco

Pio Cesare

Cavallotto

Giacomo Borgogno & Figli

Vietti

Paolo Scavino

Aldo Conterno

Marchesi di Barolo

Massolino

Elvio Cogno

G.B. Burlotto

G.D. Vajra

Oddero

Pecchenino

Renato Ratti

Giuseppe Mascarello & Figlio

Falletto di Bruno Giacosa

Luciano Sandrone

Roagna

Puglia

Tormaresca (Antinori)

Masseria Li Veli

Leone de Castris

Sardegna

Agricola Punica

Argiolas

Sicilia

Cusumano

F. Tornatore

Planeta

Morgante

Donnafugata

Tasca d’Almerita

Feudo Montoni

Benanti

Tenuta delle Terre Nere

Graci

Trentino-Alto Adige

Cantina Nals Margreid

Elena Walch

Cantina Terlano

Ferrari

Tenuta San Leonardo

Toscana

Tenuta San Guido

Tenuta Sette Ponti (Feudo Maccari)

Ornellaia

San Filippo

Castello Banfi

Siro Pacenti

Biondi-Santi

Casanova di Neri

Il Poggione

Poggerino

Barone Ricasoli

Rocca delle Macìe

Istine

San Felice

Lamole di Lamole

San Giusto a Rentennano

Tenuta di Trinoro (Passopisciaro)

Vecchie Terre di Montefili

Le Macchiole

Mazzei (Castello di Fonterutoli)

Petrolo

Altesino

Canalicchio di Sopra

Carpineto

Castello di Monsanto

Castello di Volpaia

Marchesi de’ Frescobaldi

Valdicava

Boscarelli

Castellare di Castellina (Rocca di Frassinello & Feudi del Pisciotto)

Fattoria di Fèlsina

Fontodi

Castello di Albola

Castello di Ama

Rocca di Montegrossi

Umbria

Scacciadiavoli

Tabarrini

Arnaldo Caprai

Lungarotti

Antinori /Castello della Sala

Valle d’Aosta

Les Crêtes

Veneto

Romano Dal Forno

Tommasi (Paternoster)

Tommaso Bussola

Zenato

Tedeschi

Allegrini

Monte del Frà

Gini

Leonildo Pieropan

Prà

Roberto Anselmi

Suavia

Bertani

Zymè

Masottina

Nino Franco