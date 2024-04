The Boring Phone: lo smartphone senza internet per “disconnettersi” e tornare a socializzare

Stanchi di essere schiavi dello smartphone? Heineken e Bodega lanciano il Boring Phone, un cellulare “stupido” ispirato ai telefoni degli anni ’90, privo di internet e con solo le funzioni essenziali per chiamate e foto. L’obiettivo? Ridurre le distrazioni digitali e riscoprire il piacere della socializzazione autentica

Ritorno al passato. Uno smartphone ispirato ai telefoni cellulari di un tempo, privo di connessione internet con la sola funzionalità di fare chiamate e scattare foto. È il The Boring Phone, smartphone presentato durante la Milano Design Week da Heineken e Bodega, brand che si occupa di street culture. Questo “dumb phone” (tradotto letteralmente in italiano come “telefono stupido”) mira a incoraggiare una vita sociale più autentica, riducendo le distrazioni degli smartphone moderni. Il design richiama i primi cellulari degli anni Ottanta e Novanta, come lo Start Tac di Motorola, e le funzionalità sono limitate appositamente. Un telefono sì noioso ma pur sempre di design legato alla cultura street di Bodega.

The Boring Phone, l’obiettivo è tornare a socializzare

Secondo una ricerca commissionata da Heineken su 6000 “Zillennials” (individui appartenenti alla generazione Z e Millennial, nati intorno al 2000 nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Italia), le nuove generazioni sono costantemente immerse nei loro smartphone. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 90% dei partecipanti si immerge nella pratica del “scrolling” sui social media anche in presenza di amici e familiari, mentre in media controllano il telefono sette volte durante le serate fuori. Anche in Italia i dati non sono positivi, con il 92% dei Zillennials che ammette di “scrollare” durante il tempo trascorso con persone care e più di un terzo (36%) che controlla il telefono in media quattro volte durante le serate fuori. Tuttavia, molti hanno rivelato che vorrebbero invertire questa tendenza imparando a lasciare il telefono in tasca. Uno su cinque ha già iniziato a spegnere o lasciare il telefono a casa prima degli incontri sociali, e due su cinque pensano seriamente di farlo. In Italia, la metà dei giovani intervistati dichiara di controllare il telefono solo quando necessario, mentre solo il 25% lo fa eccessivamente. Tuttavia, il desiderio di disconnettersi è forte, con il 70% che ha cercato di non guardare il telefono durante le interazioni sociali.

Per questi motivi è stato lanciato il Boring Phone che ritorna alle origini della telefonia mobile quando i momenti di socialità non erano influenzati da Internet e dai social media.

Boring Phone: le caratteristiche dello smartphone

Il telefono, prodotto da HMD, Human Mobile Devices, è progettato con capacità tecnologiche ridotte. Sono state eliminate tutte le distrazioni degli smartphone moderni come i social media e le app, concentrandosi sulle funzioni essenziali di chiamate e messaggi di testo. Ispirato, come detto prima, ai primi smartphone a conchiglia, il suo design trasparente e gli adesivi olografici si ispirano alla moda e al design Newtro, richiamando i cellulari dei primi anni 2000. È dotato di una batteria con un’autonomia di 20 ore e una fotocamera da 0,3MP. Due i display: uno interno è da 2,8 pollici con risoluzione QVGA ed uno esterno da 1,77. Il Boring Phone si collega solo al 4G senza accesso a Internet, ma offre il classico gioco Snake per il divertimento.

Il telefono noioso verrà venduto anche in Italia

Dopo la presentazione in anteprima mondiale alla Milano Design Week, alcune edizioni limitate di “The Boring Phone” saranno distribuite in Italia per promuovere momenti offline e incoraggiare i giovani a valorizzare il tempo trascorso.

Nel corso del 2024, questi telefoni saranno disponibili in vari mercati tramite coinvolgimento dei consumatori e concorsi a premi. A giugno sarà lanciata un’applicazione che trasformerà qualsiasi smartphone in un dispositivo “dumb”, garantendo un’esperienza simile per coloro che non riescono a ottenere il Boring Phone.

“Intendiamo promuovere l’importanza di vivere momenti offline autentici, aiutando le persone a riscoprire la gioia di stare insieme. Con la creazione di The Boring Phone siamo tornati alle origini, abbiamo ridotto le funzionalità della tecnologia per incentivare le persone a vivere reali momenti di connessione davanti a una buona birra, senza le distrazioni continue derivanti dalle notifiche” ha spiegato Nabil Nasser, direttore globale di Heineken.

“Nonostante siamo cresciuti circondati dalla tecnologia, noi della Generazione Z e i Millennials stiamo realizzando che la nostra dipendenza dagli smartphone sta influenzando la nostra capacità di creare connessioni reali. Questo influisce anche sul nostro modo di divertirci e, più in generale, sullo sviluppo della cultura stessa. – ha raccontato Oliver Mak, co-fondatore di Bodega – Dal momento che gli smartphone sono così interessanti, volevamo trovare il modo di progettarne uno che non lo fosse. Per creare il Boring Phone, quindi, ci siamo ispirati alla tendenza del ‘Newtro’, reinterpretando un’icona culturale del passato che alcuni giovani Zillennials potrebbero non aver mai conosciuto”.