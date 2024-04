D’Amico, altri due ordini di navi LR1 in Cina per 112,4 milioni di dollari

Il prezzo concordato per ciascuna nave è di 56,2 milioni di dollari, e si prevede che saranno consegnate a luglio e dicembre 2027

Pochi giorni dopo l’annuncio del primo ordine, d’Amico Tankers ha comunicato un ulteriore investimento in nuove navi. La società madre, d’Amico International Shipping, ha confermato la firma di un contratto con i cantieri cinesi Jiangsu New Yangzi Shipbuilding per l’acquisizione di due nuove navi cisterna “Long Range” (LR1) da 75mila tonnellate di portata lorda ciascuna. Il prezzo concordato per ciascuna nave è di 56,2 milioni di dollari, (dunque per 112,4 milioni di dollari in totale) e si prevede che saranno consegnate a luglio e dicembre 2027.

“Facendo seguito al nostro annuncio del 17 aprile scorso, riguardante l’ordine di due nuove LR1, sono lieto di annunciare oggi che abbiamo raggiunto un accordo con lo stesso cantiere per la costruzione di altre due navi cisterna LR1 ‘Eco’ dello stesso tipo – ha dichiarato Carlos Balestra di Mottola, amministratore delegato di d’Amico International Shipping -. Come già dichiarato, queste navi sono altamente efficienti e rispettose dell’ambiente, in linea con il nostro obiettivo a lungo termine di controllare una flotta moderna ed ‘Eco’. Inoltre, da un punto di vista commerciale, vedo un significativo potenziale in questo settore di mercato. Sono quindi felice di poter così rafforzare la presenza di DIS nel segmento LR1, portando la nostra flotta ad un totale di 10 navi moderne. Ci tengo, inoltre, a sottolineare che il settore LR1 beneficerà di un orderbook contenuto, e del processo strutturale di ricollocazione della capacità mondiale di raffinazione lontano da alcune delle principali aree di consumo. Questa tendenza contribuirà ulteriormente a sostenere la domanda misurata in tonnellate-miglia”.