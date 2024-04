UBeer, dal 26 al 28 aprile Perugia accende i riflettori sui migliori birrifici artigianali umbri

Protagonisti tredici birrifici artigianali della regione, un comparto in grande sviluppo. conferenze sul mondo della birra con a tema le materie prime e la produzione artigianale

L’Umbria, sempre più terra di birra artigianale, lancia un Festival con l’obiettivo di raccontare e promuovere i migliori birrifici della regione. Dal 26 al 28 aprile 2024 al Barton Park di Perugia, si terrà UBeer, con la partecipazione di 13 birrifici artigianali umbri con i loro stand, una ricca offerta gastronomica grazie ad 8 food truck sempre umbri, musica dal vivo e dj set ad ogni ora, conferenze tematiche, area relax, attività all’aria aperta e molto altro.

Un’esperienza completa – sottolineano gli organizzatori – soprattutto per conoscere da vicino un comparto, quello della birra artigianale umbra, in grande sviluppo con la possibilità di assaggio delle numerose etichette presenti. Tredici birrifici (Birra Flea, Gramigna, Mastri Birrai Umbri, Altotevere, Birra Perugia, Birra Bro, Fratelli Perugini, Centolitri, Birra dell’Eremo, San Biagio, Osiride, Bastian Birraio, Birra Alfina) provenienti da tutta la regione coinvolgendo i visitatori in un viaggio emozionale attraverso i profumi e i gusti della regione.

Spazio anche a LadyBug Kombucha, giovane progetto che porta sulla scena locale una bevanda analcolica, frizzantina e dissetante che unisce i sapori genuini della natura con le proprietà salutistiche del tè fermentato. Una bevanda per adulti e bambini, adatta al consumo quotidiano ma anche al mixology.

UBeer propone anche un’esperienza culinaria d’eccellenza grazie ad 8 food trucks di provenienza locale che con i loro van portano sapore e vivacità al Barton Park. All’interno della “Food Area”, una zona del Festival interamente pensata e dedicata al cibo, sarà possibile gustare: pizza, panini con porchetta umbra, fritto di lago, arrosticini, pita greca, poké e l’immancabile torta al testo, 100% made in Umbria. Ci saranno: Umbria Farm, Ebe, Poker’ Poke, Granieri, Siciliy on the road, Pizzeria Gattini, Rosso di Sera, Qui ed Ora.

UBeer non è solo birra e buon cibo, ma sarà anche il momento di scoprire il mondo della birra umbra raccontato da grandi esperti, produttori e istituzioni locali. Durante l’evento quindi spazio anche per “UBeer Talk”, format ideato in collaborazione con Luppolo Made in Italy per conferenze sul mondo della birra con a tema le materie prime e la produzione artigianale. Saranno intervistati i produttori per raccontare storie e prodotti, puntando sul tema della filiera, sull’Umbria come modello nella produzione interna di malto e luppolo, e sulla sostenibilità.

Una zona del parco sarà così dedicata a momenti di approfondimento e dibattito, dove gli esperti di settore raccontano le principali dinamiche della birra artigianale umbra, presentano la storia dei loro birrifici e offrono una prospettiva di valore sulle tematiche di maggiore interesse per il movimento. Sessioni interattive, assaggi guidati e dimostrazioni pratiche daranno la possibilità a tutti di immergersi nel mondo della birra in modo divertente e attivo.

Le conferenze saranno tra loro alternate da live sessions, laboratori, podcast e dirette live con interviste che coinvolgono sia i produttori, che i visitatori di Ubeer. Il parco si trasformerà, inoltre, in un vero e proprio “Sound Park”, format musicale targato UBeer che accompagnerà le degustazioni per tutti e tre i giorni. Questo palcoscenico farà compagnia ai visitatori per tutta la durata del Festival con dj set, musica live e vynil sessions, dalle 16 fino a tarda notte. Passando dai ritmi del rock alla dance, fino all’hip hop e al soul, ogni genere troverà il suo spazio, con sonorità accattivanti e “con l’energia vibrante e contagiosa che caratterizza Ubeer”.